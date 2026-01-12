指定年齡快看！台南祭大禮包：篩檢送300元

▲台南市政府副秘書長徐健麟呼籲符合資格市民朋友踴躍篩檢。（圖／台南市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 為提升市民健康意識、打造高齡友善城市，台南市政府衛生局今（12）日舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包記者會，鼓勵特定年齡層市民主動接受健康檢查，只要完成相關篩檢並登記，即可獲得300元禮券；現場同時提供子宮頸抹片、乳房X光攝影及大腸癌篩檢服務，吸引大批民眾參與，當日完成篩檢人次已突破250人。

台南市副秘書長徐健麟表示，市長黃偉哲致力提升市民健康福祉，市府今年特別針對五大族群30、40、45、50及65歲等關鍵年齡層，推出專屬「健康大禮包」，即日起至2月28日止，符合指定年齡之市民完成篩檢並依規定登記，即可獲得300元禮券，鼓勵大家踴躍參與。

▲全體貴賓為「一馬當先，健康篩檢」大禮包開箱，象徵活動正式開跑。（圖／台南市政府提供）

依照規劃內容，30歲（85年次）女性可接受子宮頸癌篩檢；40歲（75年次）民眾可進行成人預防保健服務；45歲（70年次）女性可進行乳癌篩檢；50歲（65年次）族群可接受大腸癌及胃癌篩檢；65歲（50年次）以上則可進行ICOPE長者內在功能評估。

衛生局長李翠鳳提醒，最新癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒即有1人罹癌，早期癌症多無症狀，定期篩檢是降低死亡率、增加治癒率的關鍵。提醒市民朋友，115年起新增「公費胃癌篩檢」服務，45歲至74歲市民可享終身一次篩檢。

此外，65歲以上（原住民55歲以上）市民每年可接受一次ICOPE長者內在能力檢測，及早發現退化徵兆並介入治療，鼓勵陪同家中長輩至合約院所接受評估。更多健檢訊息也可至「台南市愛篩檢平台」查詢，或持健保卡洽各區衛生所與醫療院所，諮詢專線：0800-222-543。

