指室內裝修公司最高可拿14.1億軍火標案 王鴻薇喊：太詭異了

王鴻薇指室內設計公司可標國防部軍火案太詭異了。資料照 李政龍攝



國民黨立委王鴻薇昨踢爆，國防部一宗決標金額5.9億的國防採購標案，由資本額僅0.12億的室內裝修公司得標，王鴻薇今（11日）提三點質疑，只要有國際貿易業務、進口實續都可標國防部標案，成為軍火國家隊，而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金，並喊「真的是太詭異了」。

針對國防部長顧立雄今回應，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。王鴻薇中午在臉書發文，有關福麥室內設計公司取得高達5.9億元國防部炸藥標案，顧立雄相關回應，她想再提出以下疑點：

第一、王鴻薇說，這家公司從110-113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。

第二、王鴻薇表示，國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

第三、王鴻薇說，最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

王鴻薇說，看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。

另一位國民黨立委許宇甄表示，賴清德總統口口聲聲呼籲在野黨要「理性務實」面對國防特別預算，但國防部卻將如此高度專業、涉及國家安全的「RDX海掃更」旋風炸藥標案，交由一家本業是「修馬桶、做櫥櫃」的裝修公司承包。這根本是疫情期間「小吃店買快篩」的翻版，更讓人擔憂軍購案後續的維修與品質安全，賴政府這種把國防當兒戲的態度，要在野黨如何放心審議那1.25兆的天文數字預算？

