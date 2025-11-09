指導育兒到府服務 新手爸媽上手

基隆推動免費到宅育兒指導，陪伴新手爸媽安心育兒。(巿府提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

為了協助新手爸媽育兒路更加順遂，基隆市政府兒童及少年事務處推動的「育兒指導服務」，透過申請媒合，由專業育兒指導員免費到宅提供親職示範與陪伴，正是新手爸媽最需要的寶貴一刻。

服務多年的陳姓指導員指出，回想起第一次服務時，寶寶安穩地睡在柔軟的搖床裡，媽媽問「他哭了，是不是不應該馬上抱起來？」指導員回答，「可以抱起來喔！哭泣是寶寶在表達需求，重點是抱得安全、讓他感到安心。」接著，指導員示範正確抱姿與分享親子按摩技巧，說明寶寶的發展階段，爸爸也在一旁記錄照護重點。幾次服務下來，夫妻倆越來越熟練，能分工也能從容照顧寶寶。媽媽笑著說：「最讓我感動的，是有人在我們最慌亂的時候出現，讓我們知道只要一步一步學就好」，相當肯定這項服務。

兒少處處長吳雨潔表示，為強化在地家庭支持系統及遂行社會安全網二點０計畫之前端預防性支持措施，一一四年度由市府攜手社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協會，以公私協力的方式推動「育兒指導服務」。凡居住於基隆市、育有六歲以下兒童且有照顧需求家庭，皆可電話或線上表單申請。經協會媒合後，由經過完整訓練的指導員免費到宅提供親職示範、餐點準備、家務指導與親職諮詢等四大項服務，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。

吳雨潔處長指出，基隆市０至六歲幼兒約一萬兩千人，占全市人口約百分之三點五；市府的各項育兒津貼補助與支持服務方案，如能及早介入與專業陪伴，讓新手爸媽在育兒歷程中獲得實質支持，相信可以減輕許多家庭照顧壓力，並可預防教養困境或因一時疏忽而造成幼兒意外傷害的憾事發生。未來，市府將持續透過各區社會福利服務中心、醫療院所等多元管道進行業務宣導，擴大服務觸及面，讓更多家庭了解並運用相關資源。