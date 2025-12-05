指小紅書已讀不回 劉世芳：視台灣法治於無物、不值得支持
〔記者李文馨／台北報導〕中國社交軟體「小紅書」2年來涉入1706件詐騙案，政府啟動「網際網路停止解析與限制接取」，有網友質疑箝制言論自由、連台灣都要翻牆。對此，內政部長劉世芳今天上午拜會民進黨團，並於會後受訪表示，政府聯繫小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人、還已讀不回，視台灣打詐條例於無物，這樣的一個小紅書不值得支持。
劉世芳表示，內政部非常贊成行政院打詐中心做這樣的處置。她說，立法院內政委員會本週排審「詐欺危害防制條例」，有26個以上版本，委員發言也很踴躍，還提到台灣處理打詐效率不彰，回應時也提到會按照「詐欺危害防制條例」第42條處理。
劉世芳指出，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何警方可以聯絡的對象，而且都已讀不回，把通知函送到上海母公司皆已完成行政程序，因此就按照程序請數發部、TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在「詐欺危害防制條例」第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。
媒體追問，國民黨批評這是「網路戒嚴」，還酸說要跟進中國翻牆。劉世芳說，「完全相反」，很多人說小紅書用戶有300萬人，詐騙數沒那麼多，為什麼不禁臉書跟LINE？事實上，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，只要需要處理跟詐欺防治犯罪有關的業務，就會跟打詐中心溝通。
劉世芳提到，臉書跟LINE按照打詐中心要求下架的相關內容，包括則數、APP等都相當多，所以都是按照規定一步步處理，沒有任何的黨派色彩。台灣是有法治的地方，要到台灣做生意或定居，都有不同的法律希望大家遵守。
劉世芳坦言，她知道這會引起各方不同的見解，但在「詐欺危害防制條例」第42條中，是否規範司法警察機關可以做限制接取的動作。她強調，已經聯繫過小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人、還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得。」
更多自由時報報導
蘇一峰稱太子集團詐4600億沒事交保 沈伯洋曝關鍵：小紅書不能查
小紅書被封在野稱箝制言論自由 林月琴：小紅書不理台灣才是問題
小紅書被封！藍白抹政府箝制言論自由 張育萌：誰反對就是支持詐騙
兩年涉1706件騙案 害國人財損近2.5億 小紅書縱詐、洩隱私 禁用1年
其他人也在看
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 72
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 89
臉書詐騙第一卻先禁小紅書 資通訊專家解析
[NOWnews今日新聞]中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年，被譏連台灣也要翻牆。然而，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙數量第一的社...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 5
內政部禁小紅書！醫酸：抗中保台一環
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 9
小紅書慘了！涉詐千件財損逾2.4億 台灣將封鎖1年
即時中心／潘柏廷報導中國社群平台「小紅書」在台超過300萬用戶，但因國安局針對中國製應用程式進行檢測，而小紅書15項標準全數不合格；另，小紅書自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，而且沒辦法有法律管轄權。對此，內政部今（4）日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。民視 ・ 3 小時前 ・ 9
注意! 小紅書詐騙案多財損逾2億 內政部:降速.籲國人停用
社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，有詐騙集團為了躲避查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，供詐團內部使用。另外，在台灣擁有三百萬用戶的中國軟體"小紅書"，一年多來，累計1千7百多起詐騙案，財損超過2億，內政部決定〝降速〞，停止解析、限制接取一年。民視 ・ 18 小時前 ・ 6
小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 16
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 82
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 小時前 ・ 10
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 14
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1076
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 94
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 148
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1