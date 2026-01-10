指小草支持代理孕母「因為風險屬於別人」！李忠憲分析「高度選擇性道德敏感度」：犧牲是只要求別人付出
民眾黨立委陳昭姿力推「人工生殖法」納入代理孕母，成大教授李忠憲今（10）日分析，有小草支持代理孕母，因為「風險」永遠屬於別人，是一種高度選擇性的道德敏感度，「所以小草真的無法理解，為什麼有人會為代理孕母的死亡風險感到不安，為什麼有人會拒絕把國家當成交換條件，為什麼有人會在『還沒輪到自己之前』就選擇說不。」
李忠憲今日在臉書發文表示，「他人可犧牲」是怎樣被好好教育出來的？有朋友跟他說張啟楷會在嘉義市選市長，主要的考量是柯文哲選總統的時候在嘉義市拿了四萬多票。他覺得這些選票的原因不是柯文哲，而是「台大醫科」，他在這個城市長大，知道這四個字對嘉義有多大的影響。嘉義市固然有小草，但這四萬多票一半以上恐怕都是因為這四個字的支持。
李忠憲再說，住在這個城市，從小到大的生活感受，這四個字就代表人無限的成功和人生的榮耀，要能抗拒並不簡單。張啟楷、或黃國昌這樣的人是拿不到這些選票，他們只能拿到小草的選票。
李忠憲並說，小草的世界觀其實很一致，只是他們自己沒發現。看到一則貼文說：「我很單純，有代理孕母我老婆此刻會活著我想不透不支持的理由」；在代理孕母的問題上，他們說：「只要合法、你情我願，為什麼不行？」於是，他人的身體風險，在他們眼中，變成了一種可以計價、可以外包的服務。
李忠憲舉例，那器官移植呢？如果有人自願、如果有市場、如果可以救人一命，是不是也只差一個「制度設計得夠好」？小草可能會在這裡皺眉，說這樣太殘忍。但奇怪的是，殘忍的界線，總是剛好停在自己可能被捲進去的地方。當「風險」永遠屬於別人，代理孕母的風險，是別的女人在承擔，器官移植的風險，是別的身體在承擔。
「那麼，把台灣推向中國呢？」李忠憲表示，小草會說：「不要那麼恐慌啦，又不一定會怎樣。」、「經濟比較重要。」、「你們都是被洗腦的。」、「青鳥都是精神病」等等等，是的，風險永遠是抽象的，直到它不再是別人的風險，「就像懷孕的死亡率，在不是自己老婆之前，都只是統計數字。」
李忠憲強調，犧牲，是一種只要求別人付出的美德。小草很喜歡談「現實」、談「務實」、談「妥協」。但他們的妥協，從來不是從自己開始，「犧牲女性的身體，可以。犧牲弱勢者的健康，可以。犧牲台灣的主權，也可以。只要不是犧牲他們自己的安全、自由、或未來。」
「這不是冷血，這是一種高度選擇性的道德敏感度，最後才發現，原來自己也在清單上」，李忠憲表示，歷史從來不缺這種人，一開始覺得「沒差」、後來發現「怎麼會輪到我」；但那時候，代理孕母已經不是議題了，器官移植也不再是比喻了，台灣是不是台灣，也只剩下回憶。
「小草最諷刺的地方不在於他們壞，而在於他們真的相信，只要一直點頭，自己就永遠不會被犧牲」，李忠憲分析，這一切，其實都是被「好好教出來的」，必須誠實說，小草並不是天生冷血。他們只是在一套極度成功的教育中，被訓練成這個樣子。
李忠憲認為，小草從小被教的是「正確答案」，不是「別人會怎麼痛」。被要求的是「立場清楚」，不是「是否站在別人的位置想過」。犯錯的時候，被追問的是「怎麼被抓到」，而不是「我傷害了誰」。於是，同理心在教育中被視為多餘的情緒，自我反省被當成軟弱與動搖，而世界，則被簡化成「贏家／輸家」、「有用／沒用」、「我／別人」。
李忠憲說，在這樣的養成過程裡，「別人的風險」自然只是成本，「制度允許」自然等於道德正確，「我沒事」就被誤認為「這樣沒問題」，「他們不是不知道世界殘酷，他們是太早學會如何在殘酷中站在不會流血的位置。」
李忠憲最後說，所以小草真的無法理解，為什麼有人會為代理孕母的死亡風險感到不安，為什麼有人會拒絕把國家當成交換條件，為什麼有人會在「還沒輪到自己之前」就選擇說不。因為在他們被教育成為「現實的人」之前，從來沒有人要求他們成為一個會反省的人。
（圖片來源：民眾黨團、李忠憲臉書）
