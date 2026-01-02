指尖上的“群”居生活／葉炎

葉炎

互聯網時代，手機微信，無可爭議地成為了現代人社交的重要途徑。

一個人的微信裏藏著多少個群？答案因人而異。善交際者、熱衷公關者、天性外向者，手機裏的群可能連自己都數不清。即便是尋常人家，十幾個群也屬正常。群多群少，悄然成為衡量一個人社交能力、社會地位乃至成功指數的隱形尺規。

於是，一項活動剛開始，八字還沒一撇，先建個群；一場聚會才落座，剛剛混個面熟，先加個群。這不，還時不時被好友稀裏糊塗地拉進這個群那個群。彼此成為群友，便順理成章地成了“朋友”，關係似乎更親近一些。若是群裏再現幾位名人名家、大腕大咖，便就成了日後可炫耀的資本。

清晨睜眼後，第一件事是摸向手機，流覽各大群的動態，甚至將這點時光“貢獻”給衛生間裏的馬桶上。深夜閉眼前，必須將群裏所有未讀的紅點清除，仿佛一日不“歸零”，便難以安枕，即便百分之九十九點九九九的資訊都與己無關。一天不看群，總覺得哪兒哪兒都不舒服。遮罩手機離掉群，似乎這一天都白活了，與世隔絕那般。

新時代新生活，新環境新風景，脫離“群”的生活，似乎已不太可能，否則難逃“另類”之嫌。這群，確能拉近時空距離，提供鮮活的一手資訊，為工作與生活添上諸多便利。有群，便仿佛有了組織，一種既溫暖又踏實的歸屬感油然而生。“多個朋友多條路”，多個群就多條船，能方便渡過人生的河流。

然而，群中亦是一個看不見的小江湖，其成員魚龍混雜，善惡難分，真假難辨：不實資訊悄然傳播，虛假宣傳不時閃現，低俗言論偶有滋生，甚至詐騙陷阱也可能深藏其中。多少人因誤入不當的群而迷失方向，待到醒悟，往往已後悔莫及。

因此，群並非多多益善，更忌來者不拒。正如政府有“清網”之治，我們或許也該為自己的微信世界來一場“大掃除”，淨化微信群，該刪則刪，該退則退，該拒則拒。保持一份該有的清醒與理智，遠離無謂的是非，隔絕消耗身心的負能量。

指尖輕點之間，江湖便在方寸螢幕中展開。學會經營自己的“群”居生活，揚其長而避其短，擇其優而汰其劣，方能讓我們透過這片紛繁，望見更靚麗的風景，享受更豐盈的人生。