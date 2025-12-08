指川普2.0加劇美國貧富鴻溝 金融時報：恐衝擊共和黨期中選情

美國經濟在川普執政下，「K型分化」的情況更為明顯，嚴重衝擊到共和黨的選情。

英國「金融時報」報導，美國經濟呈現明顯的K型分化，平民生活負擔越來越重，美國總統川普在物價危機當中，備受指責，可能會衝擊明年共和黨期中選舉的選情。川普星期二將赴關鍵搖擺州賓州演說，預計將會反擊外界對他提振經濟不力的指責。（葉柏毅報導）

金融時報報導，美國「亞特蘭大聯邦準備銀行」分析發現，美國低收入者薪酬增速放緩幅度，大於高收入者，勞動市場疲軟，更加衝擊到低薪階層。像是去年支持川普的西語裔族群，今年九月份的失業率，升到5.5%的歷年新高，也高於全國平均失業率4.4%。

密西根大學的最新民調則顯示，美國社會的「K型分化」情況，更加劇烈，沒有投資股票者，對未來的信心，已經跌到2022年通貨膨脹的高峰水準，而持股者卻受惠於資產上漲，因而對未來的信心持續走強；此外，家庭預算的壓力，也已經蔓延到消費端。

美國民眾對政府處理經濟的滿意度，已經跌到歷史新低，共和黨上個月在多場地方選舉表現不佳，部分原因就是受到民主黨籍對手「降低生活成本」的訴求衝擊。