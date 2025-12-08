指師對生暴力逾6成輕放 人權會籲教育部：設獨立調查機構

國家人權委員會發表師對生暴力案件處理機制調查報告。吳尚軒攝



不適任教師處理機制近來爭議頻頻，教師團體批評引來家長濫訴、過程有罪推定，教育部也將啟動修法，而國家人權委員會今（12/8）日公開調查報告，針對4641筆案件進行數據分析後，指出無法推論家長濫訴情形嚴重，但教師涉及霸凌體罰案件中，超過6成僅處申誡以下懲處，甚至僅有口頭告誡或不懲處，對於未來程序建議，呼籲教育部於各區建置獨立調查機構，處理相關案件調查。

不適任教師處理機制歷經2019年底《教師法》、2024年《教師解聘》辦法修法後，屢遭教師團體批評引來家長濫訴、校事會議的調查過程形同有罪推定，對此教育部也預告將於年底啟動修法，近來並引發各方議論。

國家人權委員會今日召開記者會，表示他們針對師對生暴力案件，於2023年啟動專案計畫，函請國教署及各縣市政府填寫線上問卷，並委託國立台北大學針對4641筆案件進行數據分析，再邀集專家學者、兒少代表、家長團體、NGO代表及中央與地方主管機關業務承辦人進行訪談，經1年半研究後完成報告，提出各項建議具體建議。

專案報告發現，2020年修法前有1.34%師對生暴力案件未進行校安通報，未進行社政通報則為78.83%；修法後，未進行校安通報的案件下降至 0.17%，未進行社政通報的案件減少1成，數據下降至 67.06%。

對於投訴受理情況，人權會報告顯示，啟動調查後不成案的案件，106-108學年度為32.27%（共計152案）；109-111學年度為50.00%（共1125 ）案；113學年度全國啟動且完成校事會議調查程序的案件數為1453件，其中463件（31.87%）經調查後決議為不成立。

葉大華對此強調，修法後啟動調查的案件明顯提升，但數據無法推論家長濫訴情形嚴重，也強調可以看到不同縣市間對是否受理的做法差異甚大，像是雙北投訴量大，因此有彈性授權讓學校決定是否受理，但台中、台南跟高雄，是全部案件都會進校事會議處理，教育部要思考統一指引跟調查樣態準則，提供各縣市參考。

此外報告中亦顯示，調查階段不成案的原因裡，有65%是因認定為情節輕微，35%是證據不足或未構成法律要件。對此葉大華指出，目前調查多以法律定義檢視教師是否違法，未將兒童最佳利益列為優先考量，但兒少是脆弱證人，沒有家長陪同陳述很難舉證，但她目前為止，沒看到任何一份調查報告符合所謂兒童最佳利益。

成案案件逾6成輕放 委員指法規存在灰色地帶

調查報告並顯示，106-111學年度調查成案案件裡，有近7成懲處結果為申誡以下或未懲處，109-111學年度超過6成體罰或霸凌懲處結果皆為申誡以下；113年解聘辦法重修後，調查懲處結果遭輕縱的比例與109-111學年度比例相當，皆占7成。

此外，透過交叉分析比對發現，即使調查結果認定為成案，最終懲處結果經考核會或教評會審議後，仍有12.27%為未懲處、或僅口頭告誡。

報告顯示師對生霸凌、體罰等暴力案件，不論新舊制皆有超過6成僅處申誡以下懲罰。國家人權委員會提供。

葉大華說明，這顯示現行法規給予過寬認定空間，導致懲處輕縱，現行《教師成績考核辦法》規定，學校要先組輔導小組輔導，仍未改善才能懲處，但《教師法〉第16條解聘或不續聘的「教學不力」其實也包含暴力樣態，現行法條上疊床架屋，反倒讓相關人員有空間輕輕放下。

針對後續輔導追蹤機制，報告指出，目前輔導未有監測或評估機制，以避免行為人再犯，也缺乏回任前評估機制；葉大華說明，現場缺乏輔導相關指引，多半是由校內教職員組小組輔導，也到很多離奇輔導方式，像是涉及性平案件，卻任意看兩本書、寫心得報告就可以結案。

減輕投訴負荷 人權會籲：建立各區調查機構、設立明確篩選指引

針對政策建議上，葉大華說明，蒐集所有焦點團體意見後，認為可以思考比照英國模式的TRA（Teaching Regulation Agency）模式，建立外部機構調查，由中央或地方主管機關建置獨立機制，可能分北、中、南、東區建立調查單位，此做法也可避免偏鄉地方因人力有限，同樣幾位老師不斷輪流當委員，造成角色衝突的情況，此外教育部應擬定相關指引及分流機制，減緩過量投訴的負荷，給地方政府明確篩選過濾指引。

報告也建議，應改善不適任教育人員資料庫、建立輔導及回任前評估機制等。人權會委員田秋堇解釋，實務上教師要終身解聘難上加難，大多停聘1到4年後仍會回到學校，因此一定要給予輔導協助，此外現在只要停聘期滿，不適任教師資料庫裡的紀錄就會消失，當然這是保障工作權，但是也要有同時保護孩子的機制，她舉例過去《食安法》修法時，有些生產廠商是商業機密，但企業必須將委託廠商的資訊告知當地衛生局，衛生局會將這接資料對所有縣市開放，可以思考透過類似方式兼顧，「對孩子的保護至少要跟食安同等級吧。」

人權會並呼籲教育部，應修《教育基本法》、《教師法》以符合CRC精神，而《解聘辦法》應比照《性平法》及《校園性別事件防治準則》修正，讓相關當事人都能收到調查報告，此外提高法律位階以減少過多函釋造成執行困難，並且儘速修訂《兒童及少年福利與權益保障法》，增加兒童工作證機制。

