指張文事件不算恐怖攻擊！警政署研判「模仿鄭捷」：有計畫型隨機襲擊事件

北捷張文事件社會譁然，立法院內政委員會為此今（22）日變更議程邀請各部會首長備質詢。民進黨立委蘇巧慧問，會如何定義這次的重大事件？會不會定義為恐怖攻擊？對此，警政署長張榮興說，還是有段距離，這是一個隨機襲擊事件；張榮興也說，目前也發現犯嫌有常常去瀏覽「鄭捷」的狀況，因此也研判是模仿行為，是有計畫型的隨機襲擊事件。

蘇巧慧今日質詢時問，警察反應時間是否不夠快？到場時間是否不夠早？尤其張文除了襲擊民眾還有縱火；其次，警察到百貨公司時似乎只有配戴警棍，是否是訓練不足還是平常就是這樣？第三，追蹤時是否是監視器都有問題才追蹤不到？這些問題是坊間最想知道的。

張榮興表示，嫌犯在北捷17時23分投擲煙霧彈，警方6分鐘就到場，嫌犯到達中山誠品時，警方2分鐘就到場；至於裝備部分，張榮興說，第一批最早最快到達的警力，當時在路口是站交通崗，本來就沒有配槍，交通崗通報時，有些同仁是準備要下班，也及時趕去，這些應該精進，而後續也有巡邏勤務、快打部隊進去，其中包含有帶槍枝的。

警政署長張榮興。（資料照，顏麟宇攝）

張榮興說，警察的天職是發生狀況就到場協助，但當時也沒想到歹徒有器械、槍枝等武器，這在未來會加強訓練。至於監視器部分，張榮興指出，確實發現板南線M2部分北捷有一組監視器故障，這也是一個要了解歹徒逃逸方向的阻礙點。

蘇巧慧問，現在大家都在看小橘書（台灣全民安全指引）裡面有沒有針對類似事件有指引？內政部長劉世芳說，寫的比較沒那麼明確，但有提到毒化物質災害應變；蘇巧慧再問，會如何定義這次的重大事件？會不會定義為恐怖攻擊？張榮興說，還是有段距離，這是一個隨機襲擊事件；蘇巧慧說，是不是可定義為暴力重大人為危安事件？張榮興說，應該會。

民進黨立委黃捷質詢時，張榮興也說，本案是有計畫型的隨機襲擊事件，計畫書內所寫和案發地點是相同的，是犯嫌計畫中的隨機殺人，包含北捷和中山站都在計畫裡面，但人已經死了，現在正從各種跡象去了解動機，目前也發現犯嫌有常常去瀏覽「鄭捷」的狀況，因此也研判是模仿行為，是再精進的隨機襲擊行為。

