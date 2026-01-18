指很多人為救阿北投票反「大罷免」 柯文哲：國民黨別太高估自己

民眾黨前主席柯文哲今天（18日）出席黨內活動，分享自己涉京華城案遭羈押禁見1年的經歷。他回憶，去年726大罷免期間，北所的管理員每30分鐘跟他報告一次開票進度，柯文哲感嘆，若非「大罷免32:0」，自己應該還在裡面，相信很多人是為了救阿北才去投票，「國民黨不要太高估它的實力」。

柯文哲。（圖／中天新聞）

對於外界關注他在台北看守所遭羈押1年期間的經歷，柯文哲表示，「發呆是一種幸福」，那時候不是發呆就是讀書。他還計畫要寫4本書，其中1本是台北市府運作的SOP，包括晨會怎麼開、會議記錄的標準格式；另外還有民眾黨建立後，中央黨部到地方黨部的SOP、建立立院黨團的SOP等，當然最重要的是在土城那1年的回憶錄。

大罷免在台灣政壇掀起波瀾。（報系資料照）

柯文哲回憶，726大罷免時，「管理員每30分鐘來給我報一次進度，我不想聽都不行，因為我沒有買電視，為什麼沒有買電視？因為買電視，從申請到下來要一個月。」當時律師也告訴他，預期可能會被關34個月，「我認為，要不是32比0，我應該還在裡面。謝謝那天有去投票的，我相信很多人都是為了要把阿北救出來去投票，我的意思是說，國民黨不要再高估它的實力了。」

