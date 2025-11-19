指控三立找青鳥鬧場「製造新聞」 王鴻薇、徐巧芯等5人挨告結果出爐了

國民黨立委王鴻薇。資料照。李政龍攝



國民黨立委王鴻薇今年5月進行反罷免宣講時，遭遇民眾嗆聲「為什麼要去中國見王滬寧？」事後她在臉書貼文，表示三立電視從未在她宣講時出現，突然出現就發生此事，質疑是「三立製造新聞」。國民黨發言人楊智伃也在臉書貼文跟進，媒體人朱凱翔則在主持節目時，邀請藍營立委徐巧芯、議員江怡臻討論此事，結果5人都被三立提告。台北地檢署今（11/19）日偵結，不起訴。

事發於今年5月24日晚間約10點，王鴻薇在其臉書粉絲專頁貼文，表示「就在剛剛，鴻薇在龍田活動中心反罷宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞。綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造我被嗆。」、「這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

隨後，楊智伃也在其臉書粉絲專頁發文，補充說明「在今天政策說明會快到尾聲的時候，我們發現，本來只有中天的攝影機在直播，三立的單機突然來到現場拍攝。果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一週的政論找畫面、為罷免添柴火。這就是現在側翼的供應鏈，這就是執政黨與綠友友們的惡罷與醜態！」

國民黨時任發言人楊智伃。取自楊智伃臉書

被指控的《三立新聞》則在隔日發布聲明駁斥，表示三立當晚並未處理該則新聞，且攝影記者到場採訪時已接近尾聲，事先不知道場外有嗆聲者就位，認為王鴻薇、楊智伃兩人指控不實。聲明也指出，採訪記者保持第三方紀錄角色，並未介入現場，要王鴻薇「扣人帽子之前請先查證」，不要混淆視聽，要求她公開道歉，還揚言提告。不過，王鴻薇不買單，更反嗆三立「假新聞罄竹難書」。

後來，朱凱翔在其主持網路節目《不演了新聞台》，邀請徐巧芯、江怡臻談論此事，徐巧芯當時附和朱凱翔，說「你就算好好地做自己該做的事情，他們（指三立新聞）都可以把你做的事情扭曲，或是造謠，或者是說呢，可能他可以編一個故事，然後去碰磁。」朱凱翔也說「對啊所以三立跟他們在那邊裝什麼裝嘛」、「所以他碰磁未遂，現在回過頭來講說什麼他哪有要碰磁？」江怡臻也出聲附和兩人。

新北市議員江怡臻。國民黨提供

三立事後對5人提告妨害名譽，不過王鴻微是堅決否認犯行。她主張，三立在大罷免期間對她全部都是負面報導，即使她去掃市場，可能80％的人都是對她加油，但只要有一兩位嗆她，三立就一定會做成標題大肆報導。她還說，很多宣講活動她都沒有通知媒體，但當天三立記者突然出現，就出現青鳥來嗆她，而且三立後來沒做任何一則新聞，應該是沒拿到他們要的畫面。

檢察官認為，本案事發之前，確實有罷免者懸掛帆布，說王鴻薇和「中共統戰頭子」王滬寧見面握手，質疑兩人密談，可見這是罷免者的訴求之一，而當天確實也有一名頭戴藍帽、全身黑衣的女性到場，質疑王鴻薇見王滬寧一事，王鴻薇所言並非全然無據。

罷免團體當時向外媒解釋發起大罷免主因之一，是藍委前往中國北京與王滬寧會面。黃怡菁攝

檢察官考量，王鴻薇等人質疑三立對新聞報導的取材、安排及呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性。因此，對此現象的評論、質疑和分析，都是社會輿論監督的正當行為，與公共利益有關，可受公評，相關意見表達與評論，並非以損害三立為唯一目的。

檢察官認為，5人所做的適當評論屬於言論自由保障的範圍，難用加重誹謗或公然侮辱罪處罰，予以不起訴。

國民黨立委徐巧芯。資料照。廖瑞祥攝

媒體人朱凱翔。資料照。侯柏青攝

