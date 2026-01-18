指控微軟、OpenAI不當獲利！馬斯克提告求償1340億美元

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）向法院提交文件，正式對微軟及OpenAI提告，指控兩家公司存在「不當獲利」，因此要求支付1340億美元（約台幣4.2兆元）的賠償金，遭告的微軟及OpenAI皆對此表示質疑。目前全案確定將由陪審團進行審理，預計於今年四月正式開庭。

馬斯克在提交給聯邦法院的文件中指出，他在2015年共同創立OpenAI期間，向該公司投入655億美元至1094億美元，微軟則從中獲得133億美元至251億美元。馬斯克聲稱，自己理應拿回兩間公司從他早期的支持中獲得的「不當獲利」。他的律師更強調，「如果沒有馬斯克，就不會有OpenAI」，因為馬斯克提供了大部分種子資金，貢獻自己的聲譽，並將企業規模化發展的所有知識都傾囊相授。

馬斯克稱，他過去為OpenAI貢獻約3800萬美元，佔早期種子資金的60%，還幫助招募員工，為創始人牽線搭橋，因此他主張，正如新創公司的早期投資者所獲得的回報，可能會遠高於初始投入的金額，認為OpenAI和微軟所獲得的不當收益也應該返還。

面對指控，OpenAI表示，這是馬斯克對其展開一系列「騷擾行動」的其中一部份，微軟則未回應馬斯克提出的賠償要求。不過兩家公司同時遞交文件，針對馬斯克的損害賠償請求提出質疑，並要求法官限制馬斯克聘請的專家向陪審團提供證詞，因為其對賠償金額的分析內容皆是捏造且無法驗證的，可能會誤導陪審團。

據了解，如果陪審團認定其中一家公司需負法律責任，馬斯克可能會進一步尋求懲罰性賠償或禁制令等措施，而加州奧克蘭聯邦法院本月裁定，將由陪審團審理此案，預計四月開庭。

責任編輯／馮康蕙

