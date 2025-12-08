指控戰機遭鎖定 日本惡人先告狀

日本自衛隊聲稱其F-15戰機兩度遭致從解放軍遼寧艦所起飛之殲-15戰機雷達「照射/鎖定」。但是此種惡人先告狀手法，卻是破綻百出，說辭亦是相當掉渣。

首先是依據防衛省與自衛隊共同社交媒體帳號所述經過，第一段與第二段日文原文字辭幾乎完全相同，但在這兩段文字最後幾句話，其中文翻譯卻出現兩個不同版本：第一段最後部分，中文翻譯成「……實施間歇性雷達鎖定的狀況」；但是第二段最後部分，中文卻翻譯成「……實施間歇性雷達照射事件」。

日文版本前兩段最後部分根本是完全相同，但為何在中文翻譯版本會產生如此顯著差異？難道自衛隊軍事素養差勁到連「雷達照射」與「雷達鎖定」都搞不清楚其中差異嗎？假若刻意在翻譯版本上搞小動作做手腳，這只能證明狗是改不了吃屎，愛撒謊民族性是完全無法更改！

其次就要指出，戰機要是能夠感知到其他戰機針對其發射雷達信號，基本上只有靠兩種配備；第一種是「雷達預警接收器」，第二種就是具有完整截收分析與信號處理功能，內建於機體或是外掛電戰莢艙所設置之電子偵察截收系統。日本F-15J系列戰機，當初是將美軍F-15系列戰機所配備之AN/ALR-56雷達預警接收器，換裝為日本東京計器製作所產製編號J/APR-4或是J/APR-4A之「被鎖定告警接收機」，其功能與美軍AN/ALR-56雷達預警接收器性能近似；因此僅能針對數目有限預設威脅信號參數，提供飛行員音頻警告以及資料相當有限之管幕視頻顯示，但卻無法比照完整電子偵察系統，提供任何詳細威脅辨識參數資料。

總而言之，不論是稱為「被鎖定告警接收機」或是「雷達預警接收器」，其實功能相當有限，錯誤預警產生虛驚更是家常便飯。但最重要的是此種裝備不能如電子偵察截收系統般，將威脅信號源各種參數詳細鑑定，並且留下斬釘截鐵完整證據；所以經常會搞到各說各話，沒有辦法拿出截收資料讓對方一槍斃命。

假若戰機「雷達預警接受器」真是被對方射控雷達所觸發，基本上這簡直就是中頭彩，這表示在雷達預警接受器內所置定之參數相當正確，在電戰偵蒐過招中，能有如此斬獲，這真是要放鞭炮慶祝；怎有可能高調抗議？讓對方獲得警覺，理解到本身雷達參數已經被對方所掌握確認。

在電子戰場上貓捉老鼠相互鬥智過程中，有時必須以不入虎穴焉得虎子手法，刻意身涉險境引誘對方開啟雷達，趁機蒐集電子參數，然後再運用反幅射導彈襲殺信號源。1982年6月9日以色列「螻蛄19號行動」重創貝卡山谷黎巴嫩防空導彈群，就是以鮮血代價告知各國軍隊，射控雷達胡亂開啟鎖定對手，最後結果將會多麼慘痛。

所以日本自衛隊敲鑼打鼓提出此種指控，顯然違反基本情理。而且解放軍海航飛行員水準，也沒有差到會愚蠢地將雷達參數隨意曝光，任航空自衛隊F-15J型戰機去驗證其「被鎖定告警接收機」參數設定正確與否。

最後就要很無情地點破日本自衛隊缺乏專業水準之證據，從第三段所寫那種政治言語，其實就證明自衛隊根本就不記得第14屆西太平洋海軍論壇年會，與會國所共同通過之「海上未預期相遇行為準則」；其中日本與中國雙方都有簽字，其中使用射控雷達照射對方是明文禁止項目。假若日本自衛隊要指控解放軍海軍戰機行為不當，只要稍具專業水準，就應該援引「海上未預期相遇行為準則」。這是個行家講行話的世界，第三段扯了半天，真是讓人看破手腳，表現出來處理問題亂扯各種外行話！（作者為中華戰略學會資深研究員）