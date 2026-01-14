指控教師霸凌遭報復？學生考卷忘寫名 95分全「歸零」

該生的健康與體育考卷，上面有紅筆批改「95分」，還有批改「0分」。（圖／王立任提供）

台中市某國小郭姓導師上周遭控長期辱罵特定學生「烏龜」、「沒帶腦袋」，校事會議決議暫將他調離導師職務，但1周後卻又回任，讓孩子產生巨大壓力。不料，市議員王立任14日披露，該生因考卷漏寫名字，原本規定扣5分，竟遭該師直接改判0分，徹底踐踏教育底線。該校表示，明起該師將改任科任教師。

潭子區某國小學生家長上周在人本教育基金會中部辦公室、民進黨議員王立任、張家銨等人陪同下舉行記者會，控訴學校郭姓導師言語辱罵該生等3名學生，並教唆其他學生排擠，從五年級到現在已經六年級，時間超過1年。

家長首次向校方檢舉，經校方協調雖達成和解，不過後來郭師變本加厲，直到家長去年底第二次檢舉後，學校校事會議決議將郭師自去年12月26日暫時調離導師職務，但僅1周，學校卻逕行讓郭師回任，上課卻一直盯著該生等2、3名學生，該生嚇得打電話給媽媽後提前返家。教育局當時指出，學校已再召開教評會審議，決定郭師是否停聘靜候調查。

王立任今再披露說，短短幾天後，郭師竟利用職權換方式報復，該生僅因考卷漏寫名字，同學互相交換改考卷時，該生依規被扣5分，不料，郭師收回考卷後，竟直接改判0分，這種公然濫用職權、針對學生進行打壓的行徑，徹底踐踏教育底線。

根據該生的健康與體育考卷可見，上面有紅筆批改「95分」，還有批改「0分」。校方提到，據郭師轉述，考卷上的「0」並非代表「0分」，是註記分數酌減「10分」，不是報復行為。校長指出，為確保調查過程不受干擾，決議明日起將該師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

