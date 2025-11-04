指控民進黨卡大巨蛋開幕！陳佩琪怒：到底要把國家社會撕裂到什麼程度

記者楊士誼／台北報導

陳佩琪指控民進黨為了卡住柯文哲的大巨蛋開幕，硬是不蓋消防審查章，直到市長選舉落敗才放行，交給蔣萬安開幕。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

柯文哲之妻陳佩琪今（4）日發文指出，自己都到市場買菜，隨即話鋒一轉稱，民進黨政府在柯文哲執政時期卡住南門中繼市場的土地，空地至今晾在那；她更指控民進黨為了卡住柯文哲的大巨蛋開幕，硬是不蓋消防審查章，直到市長選舉落敗才放行，交給蔣萬安開幕。陳佩琪抨擊，民進黨的黑心和邪惡不是一般人能想像的「民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度、才肯罷休呢？」

陳佩琪表示，家人吃的三餐都是她親自去市場買的，也都自己下廚，原則是簡單快速就好，青菜洗乾淨，用點油加蒜頭炒一炒即可，魚也只是用煎或蒸的，都不會加鹽巴，「不是加鹽不好，只是人若有一餐是外食，通常一天的鹽巴量攝取就夠了，所以在家那一餐就儘可能少用鹽」。她表示，會邊做菜邊把東西收拾乾淨，上次PO夫妻一起吃飯的照片，網友一眼就看出廚房很亂，她也習慣坐下來跟家人一起吃飯聊天，吃完再去整理。

陳佩琪說，住處到傳統市場買菜，去東門比較近，南門市場有段時間在改建，臨時中繼市場搬來住家附近，那時也常去南門中繼市場採買，「記得先生當市長時，很在意南門中繼市場的生意好不好，還常要我去幫忙拍宣傳廣告，後來原大樓改建完畢，市場搬回原址，空出來的中繼市場，先生說規劃要讓東門市場改建時使用，結果呢…中繼市場的地是中央的，中央說要收回自己使用，還說規劃都做好了，收回後沒三兩下就拆個精光…」

陳佩琪話鋒一轉表示，幾年過去了，一塊地空盪盪地晾在那裏，任憑風吹、日晒、雨淋兼長野草，寧願再怎麼廢，就是不讓台北市使用，她跟柯文哲談到這個，柯不由得火冒三丈，說更氣的是中央為了卡大巨蛋的開幕，一個防火避難設備的審查章就是不蓋，拖了一年十個月，「直到他們自己台北市長選輸了，才心不甘情不願蓋了章、讓下一任新市長去開幕…這兩件事情，當時的內政部長和行政院長是誰，大家可以去查一下」。

陳佩琪抨擊，民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的，眼界、肚量和心思只有這樣，就是他們自己的權位和利益，不只對付台北市，甚至在中央掌權後，把台灣下一代的路愈走愈窄，愈走愈困難，「民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度、才肯罷休呢？台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」

