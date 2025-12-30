指控烏克蘭偷襲普京官邸！俄羅斯高層嗆聲發布「追殺令」，要讓澤倫斯基終生在躲藏中度過

在俄烏戰爭即將邁入第四年之際，克里姆林宮（The Kremlin）多位高層官員突然對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），發出極為嚴厲的人身威脅，指控基輔利用無人機、襲擊俄國總統普京（Vladimir Putin）位於諾夫哥羅德（Novgorod）地區的官邸，認為此舉將使目前正在進行的雙邊和平談判陷入危機。

根據外媒報導，此次率先發出威脅論的俄羅斯高層，以前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）最積極，他第一時間就在社群上公開怒斥澤倫斯基，指責對方試圖「破壞和談進度」，一向以強硬鷹派自居的梅德韋傑夫，憤怒地表示，「如果澤倫斯基想要戰爭，那麼他從現在起、就該開始躲藏，並以此度過他那毫無價值的餘生。」

廣告 廣告

此外，梅德韋傑夫更在Telegram上發表激進言論，文字中暗示不只要讓澤倫斯基體驗「即將到來的末日」，還計畫要在末日之後、將這位外國元首送往聖彼得堡進行公開遊行展示。除了他之外，克里姆林宮總統助理德米特里耶夫（Kiril Dmitriev）也在X上發文，「澤倫斯基之後，誰會接手？」文字語氣中，充滿濃濃威脅挑釁意味。

準備施放無人機進行空襲的俄軍官兵。（美聯社）

面對來自莫斯科的嚴重指控，澤倫斯基在結束前往美國佛州、進入海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普（Donald Trump）面對面會晤行程後，隨即發表聲明、駁斥俄羅斯這起所謂的官邸遭襲，只不過又是一個官方謊言。

「俄國對外宣稱總統官邸遇襲，這顯然又是在為大規模空襲鋪路，他們很可能以此為藉口，再次發動空襲、破壞烏克蘭的首都及政府大樓。」

由美國主導的俄烏和談，迄今仍面臨諸多困難，俄烏雙邊提出要求，似乎很難同時讓雙方都同意和妥協，特別是有關烏東四大地區的主權歸屬，以及是否允許駐軍，就讓基輔和莫斯科始終無法達成平衡。外加華府曖昧態度，更讓這個和談牽扯更複雜的商業利益，進而不斷拖延時程進度。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭這個襲擊總統官邸的挑釁行為，將使俄方「談判立場轉為強硬」。但儘管如此，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）仍堅稱，莫斯科並未打算就此退出談判，但他也強調、該國軍方已經做好「報復性打擊」的目標與時機，隨時都能啟動任務。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）前往美國佛州，與川普進行面對面會談。（美聯社）

俄國官方通訊社《塔新社》（TASS）也提到，普京在29日與川普通話過程中，已經將此事轉告華府，據傳川普對此非常驚訝且憤怒，因為他在通話不久前、才剛剛向媒體透露，烏俄兩國已「非常接近」達成和平協議。

戰火依舊

無論川普再怎麼辯解，或是對外放話威脅，戰場上的硝煙從未停歇過。烏克蘭空軍對外指控，俄羅斯在當地時間30日凌晨，發射2枚飛彈與60架無人機進行突襲，基輔成功擊落攔截其中52架無人機。與此同時，俄軍也聲稱、他們在克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區擊落4架烏克蘭無人機，機身碎片不慎波及2位平民導致受傷，當地機場亦暫時關閉。

這場發生在2025年最後兩天的「總統官邸遇襲疑雲」，迄今仍無法證實真相究竟如何，但可以確定的一點是，這事無疑已成為、阻礙俄烏和平談判的最新變數。

更多風傳媒報導

