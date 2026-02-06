指控犯下反人類罪行！阿根廷向美請求引渡馬杜洛

阿根廷聯邦法院於當地時間2月4日向美國提出引渡前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的請求，指控他在任內鎮壓抗議者與政治對手時犯下反人類罪行。馬杜洛於上個月遭美軍逮捕，目前關押在紐約布魯克林監獄，面臨毒品恐怖主義及共謀進口古柯鹼等聯邦指控。

1月5日，馬杜洛被押解前往紐約聯邦法院。 （圖／《路透社》）

《美聯社》5日報導，這份由阿根廷聯邦法官拉莫斯（Sebastián Ramos）簽署的引渡令指出，「茲下令緊急翻譯此國際請求及所附文件」。《美聯社》取得的文件顯示，原告包括多名遭委內瑞拉安全部隊與情報人員施以酷刑、任意拘留及強迫失蹤等虐待的委內瑞拉人。

廣告 廣告

該案件於2023年由代表受害者的人權組織在布宜諾斯艾利斯提出，援引「普遍管轄權」原則。這項法律概念允許阿根廷對任何國家的任何人在世界任何地方犯下的種族滅絕或恐怖主義等罪行進行起訴。阿根廷是少數法律允許調查境外反人類罪行案件的國家之一，近年來在相關訴訟中扮演重要角色，案件範圍涵蓋西班牙佛朗哥獨裁時期對異議人士的酷刑，以及緬甸軍方對羅興亞穆斯林的暴行。

阿根廷外交部現在必須將此請求提交給美國川普政府，但美方不太可能同意，因為馬杜洛與其妻子佛洛雷斯（Cilia Flores）正等待審判，被控在25年期間與毒品集團合作，協助將數千噸古柯鹼運入美國。

阿根廷總統米雷伊與美國總統川普。 （圖／《美聯社》）

儘管如此，提出訴訟的其中一個組織仍讚揚此請求為「對阿根廷、對司法，尤其是對敢於發聲的委內瑞拉受害者而言」的重要里程碑。阿根廷民主防衛論壇（Argentine Forum for the Defense of Democracy）寫道，「除了這項具體決議之外，仍有挺身對抗權勢者、激烈捍衛人權的滿足感。」

引渡令引用了兩國間1997年的引渡條約，並確認馬杜洛近期遭逮捕的事實。阿根廷法院於2024年首次對馬杜洛發出國際逮捕令，在美軍於1月3日發動推翻馬杜洛的軍事行動後，阿根廷聯邦檢察官要求拉莫斯法官針對反人類罪行調查提出引渡請求。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是該地區最著名的右翼領導人，也是川普的盟友，他對美軍逮捕馬杜洛表示支持。

延伸閱讀

緯創1月營收年增1.5倍同期新高 AI產品維持強勁成長

2025年經濟成長率達8.63% 龔明鑫：人均GDP今年將衝破4.2萬美元

如科幻小說！AI機器人社群Moltbook引議 抱怨人類還創宗教