指控犯下反人類罪行！阿根廷向美請求引渡馬杜洛
阿根廷聯邦法院於當地時間2月4日向美國提出引渡前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的請求，指控他在任內鎮壓抗議者與政治對手時犯下反人類罪行。馬杜洛於上個月遭美軍逮捕，目前關押在紐約布魯克林監獄，面臨毒品恐怖主義及共謀進口古柯鹼等聯邦指控。
《美聯社》5日報導，這份由阿根廷聯邦法官拉莫斯（Sebastián Ramos）簽署的引渡令指出，「茲下令緊急翻譯此國際請求及所附文件」。《美聯社》取得的文件顯示，原告包括多名遭委內瑞拉安全部隊與情報人員施以酷刑、任意拘留及強迫失蹤等虐待的委內瑞拉人。
該案件於2023年由代表受害者的人權組織在布宜諾斯艾利斯提出，援引「普遍管轄權」原則。這項法律概念允許阿根廷對任何國家的任何人在世界任何地方犯下的種族滅絕或恐怖主義等罪行進行起訴。阿根廷是少數法律允許調查境外反人類罪行案件的國家之一，近年來在相關訴訟中扮演重要角色，案件範圍涵蓋西班牙佛朗哥獨裁時期對異議人士的酷刑，以及緬甸軍方對羅興亞穆斯林的暴行。
阿根廷外交部現在必須將此請求提交給美國川普政府，但美方不太可能同意，因為馬杜洛與其妻子佛洛雷斯（Cilia Flores）正等待審判，被控在25年期間與毒品集團合作，協助將數千噸古柯鹼運入美國。
儘管如此，提出訴訟的其中一個組織仍讚揚此請求為「對阿根廷、對司法，尤其是對敢於發聲的委內瑞拉受害者而言」的重要里程碑。阿根廷民主防衛論壇（Argentine Forum for the Defense of Democracy）寫道，「除了這項具體決議之外，仍有挺身對抗權勢者、激烈捍衛人權的滿足感。」
引渡令引用了兩國間1997年的引渡條約，並確認馬杜洛近期遭逮捕的事實。阿根廷法院於2024年首次對馬杜洛發出國際逮捕令，在美軍於1月3日發動推翻馬杜洛的軍事行動後，阿根廷聯邦檢察官要求拉莫斯法官針對反人類罪行調查提出引渡請求。
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是該地區最著名的右翼領導人，也是川普的盟友，他對美軍逮捕馬杜洛表示支持。
延伸閱讀
緯創1月營收年增1.5倍同期新高 AI產品維持強勁成長
2025年經濟成長率達8.63% 龔明鑫：人均GDP今年將衝破4.2萬美元
如科幻小說！AI機器人社群Moltbook引議 抱怨人類還創宗教
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚！子孫急搶人 越籍女看護「懷有身孕」真相曝
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽；其中越籍看護當時因懷孕，在推擠中受波及，緊急就醫施打安胎針。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
國民黨挨批親中反美！蔡正元示警：這都要贏
[NOWnews今日新聞]國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（...
砸3156億國艦國造是「高價拼裝車」？陳揮文揭「紅區裝備」內幕：台灣根本做不出來
國防部近日公布「114年度下半年列管軍品清單」，其中為強化國艦國造戰力，國軍預計興建潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、大武級救難艦等6型艦艇的後續艦，總計預算約3156億元。對此，媒體人陳揮文在節目《新聞大白話》指出，這些國艦國造都是拼裝車，「紅區裝備」台灣是做不出來的。針對國防部公布國艦國造6型後續艦，總計預算3156億元，陳揮文直言，......
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險
藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。
擋軍購耗盡川普耐心？前藍委曝「華府警訊」
[NOWnews今日新聞]藍白聯手杯葛1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，近日多位美方人士相繼對此提出批評。對此，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁今（5）日表示，若反對黨一方面阻擋軍購，另...
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
快訊／苗栗警市場遭砍！鍾東錦赴院探視
[NOWnews今日新聞]苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！45歲鍾姓男子因在市場內亮刀，嚇壞民眾，在警方到場處置時突然揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷...
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
精舍命案大逆轉！ 檢「AI查案」揪出虐殺主嫌R就是王蘊｜#鏡新聞
持續關注2024年的精舍虐殺命案！案情在近日出現重大反轉，原來檢察官透過查扣的手機資料發現，精舍的LINE群組中，信眾們都對R幾乎是唯命是從，不過偵查期間，信眾們卻沒人願意透露R到底是何方神聖，檢方靈機一動，利用AI，發現R在葬傳佛教中是仁波切的簡稱，而這也與主嫌王蘊在精舍中的領導身分不謀而合。
劉世芳拒給李貞秀機密資料！黃國昌怒喊：她過去對我質詢「問A答B」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳拍板未來不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險。對此，民眾黨新北市長參選人、主席黃國昌今（6）日痛批，試圖空洞化中配的參政權，還稱過去質詢時，劉世芳對他不是不回答就是「問A答B」，要不然就是假裝沒聽到他的問題繼續唸稿。
國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇九年後重啟，成為兩黨恢復「機制化交流」的重要契機。雙方在北京會面提出恢復直航、開放團客等十五項意見。專家指，國民黨主席鄭麗文強調「九二共識、反對台獨」，獲北京接受，為「鄭習會」鋪路。
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
川習通話 賴清德：美中台關係維持「四個不變」
[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通電話，並觸及台灣議題。習近平稱，美方務必慎重處理對台軍售問題。對此，總統賴清德今（5）日表示，這次美中領袖對話，美中台關係維持四個不變，包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬、美國對台承諾不變、美國維護印太和平方向不變、台美合作計畫不變。 根據中國外交部聲明，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。他還說，美方務必慎重處理對台軍售問題。至於川普則是說，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。 賴清德今上午赴彰化縣參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談，並於會前受訪表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道。 賴清德指出，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定
南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!
中部中心/邱俊超 苗栗報導就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛! 更多民視新聞報導中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他