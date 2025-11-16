指控館長逼員工傳下體照「助性」！李慶元遭炎上 深夜發聲反擊

館長遭毀滅性爆料。翻攝館長YT

網紅館長（陳之漢）近期遭資深員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉爆料，指控他不只與員工有金錢糾紛，更要求小偉傳下體照、幫館長夫妻「助性」，甚至提出到與館嫂上床的驚人要求，館長昨（15日）晚間開直播嚴正否認，強調相關內容皆不實，對此，李慶元也回應了。

李慶元再開嗆 動到家人一定提告

爆料曝光後，李慶元不只遭大批網友砲轟，就連家人也被波及，他今日深夜在臉書發文反擊，表示：「誰要挺陳先生我都沒意見，有不爽衝著我來。」強調若有人攻擊其家人，「不管找不找得到人，一定會提告。」他也回顧與館長10多年交情，表示當年兩人因打拳結識，後來一起經營健身房，外務協調、內部管理、危機處理，包括蘭小明、金鋼刀、林口衝撞、統促黨事件等，他都親上火線處理，身心俱疲才提出離職。

小偉指遭要求助性 李慶元稱調解後反被反咬

李慶元指出，後來員工小偉向他爆料，稱遭館長要求傳下體照、協助夫妻性事，甚至被暗示要與館長老婆發生關係。他從中向館長協商，沒想到最後卻被反指恐嚇。他心寒表示：「幫陳先生處理那麼多事，沒有功勞也有苦勞，結果換來被說恐嚇，你要保住你的人設，就抹滅我？」更直言此事是壓垮他對館長信任的最後一根稻草。

館長開直播反駁惡意栽贓 老婆陪哭：孩子最重要

面對爆料，館長開直播逐點反擊，質疑若真遭性騷擾，小偉為何離職一年後又回鍋工作，薪水還領到 8 萬元，他嗆：「拿不到錢，什麼話都能講，那叫惡魔。」他也提到事件爆發後第一時間向老婆坦承、道歉，兩人抱著痛哭，老婆反過來安慰他：「我沒關係，最重要是孩子。」讓館長心疼又煎熬，他強調自己清白，將採法律行動澄清事實。



