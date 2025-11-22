指控高市「武力威嚇中國」 中國致函聯合國告狀

中國駐聯合國代表傅聰在聯合國會議發言資料照片。翻攝新華社



日本首相高市早苗日前發表的「台灣有事」言論引發中國怒火並祭出一連串反制措施。中國週五（11/21）致函聯合國，要求聯合國將此信函列入正式文件，向全體會員國闡明中方立場

中國官媒央視今日報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），對高市的「錯誤言論」闡明立場。傅聰在信中表示，高市日前在國會發表「涉台露骨挑釁言論」，是日本1945年戰敗以來，首次有日方領導人在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，還指控高市「對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益…在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對」。

信中重申，台灣議題是中國內政，不容任何外來干涉，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整」。信中再度要求高市立刻「收回錯誤言論」。

傅聰說，這封信函是為了闡明中方立場，要求列入聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

中央社報導，中國駐日本大使館21日發文也引用聯合國憲章條文，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日實施軍事行動，無須安理會授權。不過發文後隨即遭網友洗版，指相關條文早已過時，當初簽署聯合國憲章的創始國是中華民國。

