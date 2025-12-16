指控「喪屍煙彈」遭警證實烏龍！黃瓊慧挨批「別為聲量傷害孩子」

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

桃園一名國中女學生日前傳出在校內吸食電子煙後，發生身體顫抖甚至昏厥的狀況，民進黨市議員黃瓊慧隨即發文指稱是「喪屍煙彈」入侵校園。不過，桃園市警局少年隊於昨（15）日澄清，該名學生經尿液檢驗後，對喪屍煙彈呈陰性反應。對此，黃瓊慧在Threads上發文辯稱「其他複雜因素已超越個人能揭露的範圍」，此言論卻引發網友不滿，留言批評「不要為了博取聲量而傷害孩子好嗎？」

桃園一名國中女學生日前傳出在校內吸食「喪屍煙彈」已澄清，黃瓊慧發文辯稱「其他複雜因素已超越個人能揭露的範圍」（圖源Facebook）

桃園市警局少年隊昨日說明，案發後，少年隊9日便前往學校進行初步篩檢並查扣證物，並在取得家長同意下，於隔日採集該女學生的尿液樣本。警方將查扣的煙油與尿液分別送往尖端先進醫藥公司及新生生物科技公司這兩家專業機構進行檢驗，結果顯示針對「喪屍煙彈」成分均呈陰性。因此，全案已排除毒品疑慮，轉為未成年私用電子煙案件，後續將移請教育局進行輔導，並由衛生局依法裁罰。

針對檢驗結果，黃瓊慧發文指出，雖然複驗結果是陰性，但初檢卻是陽性，並質疑少年隊在案發隔天才入校採樣，錯過了黃金檢測時間。她強調自己曾詢問檢驗科友人，得知電子煙內若含有微量依托咪酯，在毛髮或尿液中可能因未達特定數值而顯示為零，但這不代表該有害成分不存在。

針對檢驗結果，黃瓊慧發文質疑錯過了黃金檢測時間。（圖源Threads）

然而，網友們對於黃瓊慧的解釋並不買單，痛批她造謠翻車還不知悔改，也有網友直言為了「聲量傷害學生」，更有網友翻出她過去只憑週刊報導就公審社工的爭議，質疑其政治操作，呼籲應依《社會秩序維護法》檢舉其散布謠言的行爲。



