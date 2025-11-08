指控「種族滅絕罪」！土耳其對納坦雅胡及以國官員發出逮捕令

土耳其指控對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其他37名以色列官員犯下「種族滅絕罪」，對他們發出逮捕令。被通緝的官員包括以色列國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）及國防參謀長扎米爾（Eyal Zamir）等高層人士。

土耳其指控以色列在加薩地帶犯下「反人類罪」和「種族滅絕罪」。（圖／美聯社）

伊斯坦堡首席檢察官辦公室指出，這些逮捕令指控以色列官員在加薩地帶犯下「反人類罪」和「種族滅絕罪」，同時也涉及上個月被以色列當局攔截、向加薩運送援助物資的船隊事件。以色列方面迅速對此表達譴責並拒絕接受這些逮捕令。

以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）批評此舉是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的「公關噱頭」。薩爾在社群媒體上發文指出：「在艾爾段統治下的土耳其，司法系統早已淪為壓制政治對手、拘留記者、法官和市長的工具。」他提及今年3月伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因涉嫌貪腐和恐怖主義調查而被捕一事，伊馬姆奧盧被視為艾爾段的主要競爭對手。

哈瑪斯（Hamas）則對土耳其發出的逮捕令表示歡迎，稱此舉「證實了土耳其人民及其領導人的崇高立場」。

土耳其發出逮捕令的舉動，引發外界對於土耳其將在加薩多國安全部隊中扮演何種角色的疑問。該部隊目的是維護由美國斡旋達成的停火協議。本週稍早，數個穆斯林國家在伊斯坦堡會面，討論針對加薩的國際穩定部隊（ISF），這是美國總統川普提出的20點停火計畫的核心部分。這支臨時部隊將負責訓練新的巴勒斯坦警察部隊，並協助穩定該地區。

美國官員曾提及土耳其可能參與該部隊，土耳其在促使哈瑪斯同意停火方面扮演重要角色。然而，土耳其在部隊中將扮演何種角色尚不明確，以色列已明確表態反對土耳其軍隊進駐加薩。美國副總統范斯表示，以色列最終必須同意任何駐紮在加薩的外國軍隊。

除了土耳其對納坦雅胡及其他官員發出逮捕令外，國際刑事法院（ICC）一年前也對這位以色列領導人發出逮捕令、指控其犯下戰爭罪。納坦雅胡辦公室當時駁斥國際刑事法院的逮捕令為「荒謬且反猶太」。

