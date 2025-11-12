指揮佩特連科領軍 柏林愛樂重返台北獻經典
音樂盛事，全球頂尖天團柏林愛樂，從今天(11日)開始，由現任首席指揮佩特連科親自領軍帶來三場音樂會，壓軸之夜更將透過柏林愛樂數位音樂廳，進行全球直播及戶外轉播，讓全球樂迷共賞王者之聲！
2005年，全球天團柏林愛樂首度來台，不只音樂會門票秒殺，兩廳院戶外轉播更吸引超過3萬樂迷，今年柏林愛樂訪台20週年，終於由指揮佩特連科領軍，再度重返台北。
柏林愛樂總經理安德萊雅．齊茨施曼：「非常開心七年後再度來到台灣，這是一段很長的時間，這是個非常值得紀念的一次巡迴，因為是首度與首席指揮佩特連科一起演出。」
除了三場演出，13日的壓軸之夜更將透過柏林愛樂數位音樂廳，進行全球直播及戶外轉播。
柏林愛樂媒體委員會代表暨數位音樂廳創辦負責人奧拉夫．曼寧格：「這個想法(數位音樂廳)將古典音樂帶到國際，帶給年輕觀眾，就是從台灣這裡催生的。」
台北市文化局長蔡詩萍：「現在唯一的，大家要一起幫我們加油的，就是老天啊不要下雨，或者至少下雨下的小一點。」
能夠成就這場音樂盛宴，主辦單位特別感謝台北市政府、文化局及眾多企業贊助，現在只祈禱天公作美，讓王者之聲再次響徹台北夜空！
