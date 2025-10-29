指揮林勤超攜手科祖金、NSO 獻演《自由之聲》

記者劉昕翊／臺北報導

自由之聲－向一代報人林榮三致敬－NSO《林勤超Ｘ丹尼斯．科祖金》音樂會將於11月1日在國家音樂廳展開，由指揮林勤超攜手鋼琴家科祖金及NSO獻演，不僅演奏莫札特《C大調第四十一號交響曲，作品551》、布拉姆斯《降B大調第二號鋼琴協奏曲，作品83》等多首曲目，更帶來世界首演的《生路》，誠摯向一代報人林榮三致上深切的敬意。

林榮三創辦《自由時報》，以「臺灣優先，自由第一」的理念，做媒體傳播的改革和民主理念的推行，創下全臺發行量第一、閱讀率第一的里程，對臺灣主體意識和民主自由的推廣影響鉅深。適逢林榮三先生逝世10週年，NSO與財團法人林榮三文化公益基金會共同主辦此次音樂會，並於今（30）日舉辦宣告記者會，由鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin）、作曲家陳可嘉、客席指揮林勤超等人出席。

廣告 廣告

上半場世界首演的《生路》，為陳可嘉受財團法人林榮三文化公益基金會委託創作，靈感來自林榮三一生堅毅不懈的精神，講述一個人如何以信念與熱情，為這片土地開出一條屬於自己的路。陳可嘉表示，《生路》以音樂描繪林榮三一生的奮鬥與信念，流動的音響層次如記憶般交織，民歌式旋律傳遞溫度與人性，而激昂段落象徵堅韌與創造力，邀請聽眾一起感受那份為理想奮鬥、為土地奉獻的精神。

另外，莫札特《C大調第四十一號交響曲，作品551》也將在上半場呈現，是莫札特留給世人的最後一部交響曲，不只是古典時期交響曲形式的典範，更像是莫札特在人生後期，於光與影的交錯之中，聚斂而成的永恆總結。此外，下半場登場的布拉姆斯《降B大調第二號鋼琴協奏曲，作品83》，科祖金分享，這首鋼琴協奏曲是他最喜愛的作品之一，其介於鋼琴協奏曲與交響曲之間，鋼琴與樂團共同編織出一個充滿情感對比與壯闊高潮的音樂宇宙。

自由之聲－向一代報人林榮三致敬－NSO《林勤超Ｘ丹尼斯．科祖金》音樂會將於11月1日在國家音樂廳展開，並於今日舉辦宣告記者會。（NSO提供）

鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin）今（30）日，在記者會現場搶先演奏精采片段。（NSO提供）