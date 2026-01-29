指揮老師急性心梗獲救重生帶領介壽國中弦樂團感恩演出 陽明交大醫院蘭陽院區溫馨上演

陽明交大醫院副院長曹玄明與心臟內科李丹英醫師致贈感謝狀給介壽國中弦樂團。指揮老師游家輔帶團感恩演出。（陽明交大醫院提供）

▲陽明交大醫院副院長曹玄明與心臟內科李丹英醫師致贈感謝狀給介壽國中弦樂團。指揮老師游家輔帶團感恩演出。（陽明交大醫院提供）

一場跨越生死線的音樂約定，今（廿九）日在國立陽明交通大學附設醫院蘭陽院區溫馨上演，一一四年五月初，蘭陽交響樂團音樂總監游家輔老師在宜蘭突發急性心肌梗塞，在命懸一線之際，由陽明交大醫院心臟內科李丹英醫師率領團隊進行精準的緊急心導管手術，成功從鬼門關前救回，為感念這份重生的恩典，游老師帶領台北市介壽國中弦樂團回到救命原點，以悠揚琴聲傳遞勇氣與謝忱。

急性心梗生死一瞬間，游家輔老師回憶，去年五月那一晚，突如其來的劇烈胸痛讓他意識到情況危急，緊急送抵陽明交大醫院急診室後，團隊與時間賽跑，展現極高效率，迅速完成心電圖、抽血、影像檢查並啟動緊急心導管手術，在手術過程中，主治醫師李丹英以專業處理嚴重阻塞的血管，讓在劇痛與不安中的游老師感受到專業守護的安心。

陽明交大醫院副院長曹玄明在致詞時表示：醫療的本質不僅是治癒疾病，更是守護生命，誠摯感謝游家輔老師將受助的感激轉化為實際行動，帶領學生將緊張的醫療環境轉化為充滿生命力的音樂廳。這不僅展示了醫病間的深厚情誼，更是完美的生命教育示範。

心臟內科主治醫師李丹英強調，急性心肌梗塞的搶救關鍵是「時間」，由於陽明交大醫院心導管室團隊廿四小時全年無休待命，能在最短時間內啟動手術，李醫師感性地說，看到曾身處險境的游老師康復並重拾指揮棒，對廿四小時守護蘭陽鄉親健康的醫療團隊而言，就是最珍貴的肯定與鼓勵。

游老師與陽明交大醫院的緣分極深，早在二O一八年改制十週年時，他便曾受邀參與音樂快閃活動，沒想到多年後，他竟以病患的身分再次走進醫院，這段特殊的經歷讓他對生命有了更深的領悟，身為音樂教育者，游老師決定帶領臺北市立介壽國中弦樂團走入醫院，他表示，這不只是向醫護人員致敬，更是一場活生生的「生命教育」，他希望孩子們明白，音樂不只是舞台上的掌聲，更可以走進病房、走過長廊，為正與疾病搏鬥的人們帶來力量。