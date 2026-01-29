指揮老師急性心梗獲救重生 帶領弦樂團感恩演出

游家輔老師帶領台北市介壽國中弦樂團回到救命原點，以悠揚琴聲傳遞勇氣與謝忱。（陽明交大醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一場跨越生死線的音樂約定，29日在國立陽明交通大學附設醫院蘭陽院區溫馨上演，去年5月初，蘭陽交響樂團音樂總監游家輔在宜蘭突發急性心肌梗塞，在命懸一線之際，由陽明交大醫院心臟內科醫師李丹英率領團隊進行精準的緊急心導管手術，成功從鬼門關前救回。為感念這份重生的恩典，游家輔29日帶領台北市介壽國中弦樂團回到救命原點，以悠揚琴聲傳遞勇氣與謝忱。

急性心梗生死一瞬間，游家輔回憶，去年5月那一晚，突如其來的劇烈胸痛讓他意識到情況危急，緊急送抵陽明交大醫院急診室後，團隊與時間賽跑，展現極高效率，迅速完成心電圖、抽血、影像檢查並啟動緊急心導管手術，在手術過程中，主治醫師李丹英以專業處理嚴重阻塞的血管，讓在劇痛與不安中的游家輔感受到專業守護的安心。

醫師李丹英強調，急性心肌梗塞的搶救關鍵是「時間」，由於陽明交大醫院心導管室團隊24小時全年無休待命，能在最短時間內啟動手術，李丹英感性地說，看到曾身處險境的游老師康復並重拾指揮棒，對24小時守護蘭陽鄉親健康的醫療團隊而言，就是最珍貴的肯定與鼓勵。