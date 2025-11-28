指政院版財劃法讓彰化少27億 洪榮章點名陳素月避談 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

行政院版《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）修正案20日討論後拍板，中央強調地方政府補助款再創新高，但彰化縣政府試算後發現，明年總預算反而還比今年總預算減少27.17億元；彰化縣長擬參選人洪榮章今（28）日表示，彰化向來恪守財政紀律，對表現優異的地方政府，預算撥補應該只能多不能少，他也公開呼籲彰化縣選出來的立委，應優先捍衛地方財源，而非支持讓地方被扣分的版本。

行政院版《財劃法》公布後，各縣市都在重新盤點財政，政院在27日正式提出覆議案，引發朝野對立攻防。洪榮章點名民進黨立委陳素月，以「均衡台灣」為由，公開支持政院版《財劃法》，但卻避談最關鍵的事實，即是經彰化縣政府試算，卻反讓彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款，比今年減少27.17億元。

洪榮章指出，彰化縣是全國第一大縣，有121萬人口，建設需求比任何縣市都更加急迫，若未來財源成長太少，許多等待多年的建設都將被迫放慢。《財劃法》修正攸關地方建設，中央不能只談整體補助成長，卻忽略地方真正需要的，是「明確的數字」、「清楚的公式」、以及「能長期規劃的財源」，否則建設無法延續，民生將因人設事。

洪榮章表示，彰化縣長王惠美上任後，努力先把財政站穩，把債務從264億，減債至約40億，減債金額穩居非六都之冠；清償短債、努力把長債努力減到最低，都是因為彰化建設要前進，要爭取中央補助款，地方也必須拿得出配合款。

洪榮章強調，即便近年彰化縣財政不寬裕，但在財政穩健的基礎上，該做的建設一項都沒少，包括彰化市鐵路高架化、和美大橋、捷運延伸彰化等交通建設接力推動；托育、親子館、長照據點等社福建設全面加速，其中長照涵蓋率已達97％；台灣設計展吸引783.9萬人次、創造80億元經濟效益；6年減債超過200億，財政穩健全國前段班。

「不要只看到中央執政顏色就慷彰化縣民之慨。」洪榮章說，希望《財劃法》能更貼近地方的實際需求，他也公開請求陳秀寳、黃秀芳、謝衣鳯和陳素月等彰化立委，在國會把關此法案的修正，為彰化爭取更多補助款。

