指政院版財劃法遭藍白卡關 卓榮泰：牽連總預算審查

立法院程序委員會，藍白昨天（25號）再度挾人數優勢，將政院提出的財劃法版本暫緩討論，今天一早行政院長卓榮泰出席工商早餐會喊話，若立院預算卡關，憂心明年各項政策無法推動，直呼這場早餐會就像是白吃的早餐，呼籲在座工商業人士發揮影響力，遊說藍白立委，將政院本財劃法儘快排審。

行政院長卓榮泰和工商界吃早餐，心裡掛念的還是財劃法修法被封殺，拜託工商大老幫忙向藍白立委喊話。

行政院長卓榮泰：「如果沒有中央政府總預算，明年我們國家寸步難行，我剛剛在這裡所做的報告，也許都達不到，也許天下會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，也希望立法院能夠嚴守，審議預算的責任。」

同一時間民進黨南台灣立委，召開聯合記者會，向國民黨立委施加壓力，尤其是要選縣市長南部立委。





立委（民）賴瑞隆：「我們要再次的譴責國民黨，也譴責國民黨藍白立委們，重北輕南修法，為什麼你們要通過重北輕南的修法，對高雄對台南對屏東如此不利的修法。」

立委（國）柯志恩：「你開完總要告訴我們金額多少，還是你們只送給陳其邁還有黃偉哲知道，我們都不知道，試算表拿出來，不要記者會開完錢都沒有，那你記者會開假的。」

記者會直接點名有意參選2026縣市首長的國民黨三位立委，分別是高雄柯志恩、台南的謝龍介以及屏東縣蘇清泉，雙方僅隔一道門，隔空開嗆。





立委（民）陳亭妃：「全部加總起來，台南是少了159億，請問謝龍介你要不要直接面對。」

立委（國）蘇清泉：「今天開記者會罵我們三個人，不知道我們三個也很會罵，罵給你們看。」

立委（國）謝龍介：「到農村道漁村，甚至在大都會城市，所有鄉親都跟我們講起風了，我們想要改變，因此我們才會提出把整個財政收支，讓它規劃的正常化。」

財劃法朝野持續交鋒，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。

