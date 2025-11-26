指政院版《財劃法》16縣市分配款增 陳素月喊話中南部藍委：切莫以拖待變 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

行政院版《財劃法》被立法院程序委員會暫緩列案，引發外界關注，行政院發言人李慧芝表示「高度遺憾」，更指出政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。立委陳素月指出，財劃法原本應該是「均衡台灣」，呼籲中南部的國民黨立委，切莫以拖待變。

陳素月說明，政院版《財劃法》讓各縣市和離島都能均衡發展，而非僅重六都，同時要能合理分配中央與地方事權。她極力爭取財劃法應該重視彰化縣身為農業大縣、全國糧倉的無形貢獻，也要重視老人人口增加所需要的社會福利隨之增加，非常感謝中央從善如流，採納意見，在行政院版的公式放入土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口、農林漁牧產值等指標。

陳素月進一步表示，根據財政部試算，預計有16縣市獲得的分配款都是增加，而行政院與各縣市的會議，也僅有台北市、新北市、新竹市表示反對，原因只是，「原本可以拿比較多，現在因為新增農林漁牧等指標，導致分少了一點」。

陳素月感嘆，錢就這麼多，每個縣市都要最多，卻不願各退一步，不顧台灣大局，實在不是全民之福；且立院版《財劃法》當初在藍白兩黨匆匆忙忙修法下，2024年底鬧出統籌分配稅款公式錯誤、345億元無法分配的烏龍。她說，11月14日二修，還規定地方補助只能多不能少，強逼中央政府違法舉債；11月21日又上演「三修」，把345億元直接搬給離島，封殺民進黨擴大照顧人民的方案。

「希望藍白不要再獨厚雙北，要重視中南部、離島，真正顧台灣。」陳素月強調，行政院版《財劃法》對中南部縣市、離島，都是相對公平的版本，她要呼籲中南部的國民黨立委，真正愛地方，就要支持行政院版財劃法，不要黨意凌駕民意，中央與地方合作，才是全民之福。

照片來源：取自陳素月臉書

