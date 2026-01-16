指數創高後投資人轉趨保！ 美股道瓊跌83點、台積電ADR漲0.22%

美股主要指數16日幾乎持平，台積電ADR漲0.22%、收在342.40美元。。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 由於全球地緣政治不確定性高，投資人在指數創高後趨向保守觀望，暫無積極買盤進場，美國股市16日在震盪交易中幾乎持平，市場正在權衡美國總統川普（Donald Trump）關於地緣政治的最新言論。道瓊工業指數下跌83.11點、0.17%，那斯達克指數和標普500指數小幅下跌0.06%，費城半導體指數則上漲1.15%，台積電ADR漲0.22%、收在342.40美元。

綜合外媒報導，本週對投資人而言消息紛雜，從美國聯邦準備理事（Fed）獨立性受到威脅，到伊朗和格陵蘭地緣政治風險，受到市場關注。川普16日表示，如果某些國家不配合格陵蘭島問題，他可能會對其徵收關稅，進一步加劇了地緣政治風險。本週標普500指數下跌0.4%，道瓊指數下跌0.3%，那斯達克指數下跌0.7%。

廣告 廣告

此外，台積電公布第四季財報亮眼表現，美國和台灣達成貿易協議，台積電股價一飛衝天，16日持續上漲。其他晶片公司如博通上漲2.53%，AMD上漲1.72%，輝達則下跌0.51%。下週財報季將全面展開，包括Netflix、嬌生、英特爾在內的多家巨頭將發布財報。由於下週一是馬丁路德金恩紀念日，美國股市休市，投資者在長週末前也謹慎地進行大手筆投資。

美股16日收盤，道瓊工業指數終場下跌83.11點，或0.17%，收在49359.33點。標準普爾500指數下跌4.46點，或0.06%，收在6940.01點。以科技股為主的那斯達克指數下跌14.63點，或0.06%，收在23515.39點。費城半導體指數上漲90.108點，或1.15%，收在7927.406點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美達成貿易協議! 台關稅15%、台半導體公司加碼對美投資16兆元

護國神山亮眼財報發威！美股道瓊漲292點、台積電ADR飆升4.44％