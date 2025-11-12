指數快破表！鄭明典示警「最強等級」地磁擾動來襲

今（12）日早上八點時氣象署發布地磁擾動警示，磁擾動指數（Kp）更是達到G5等級。前氣象局長鄭明典也在臉書發文，指出這波地磁擾動是定義中的「最強等級」。

根據氣象署早上發布的太空天氣報告，因行星際環境條件變化劇增，於台灣時間08時00分發生地球磁場擾動事件，最大規模為Kp9。影響時間約持續13小時。針對這起地磁擾動，鄭明典也在臉書發文，「非常強烈『地磁擾動』！今天早上發生中的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級」。

該起磁暴預估會造成線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動；大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。

