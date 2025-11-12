指數快破表！鄭明典示警「最強等級」地磁擾動來襲
今（12）日早上八點時氣象署發布地磁擾動警示，磁擾動指數（Kp）更是達到G5等級。前氣象局長鄭明典也在臉書發文，指出這波地磁擾動是定義中的「最強等級」。
鄭明典指出這次地磁擾動相當強。圖／翻攝自鄭明典臉書
根據氣象署早上發布的太空天氣報告，因行星際環境條件變化劇增，於台灣時間08時00分發生地球磁場擾動事件，最大規模為Kp9。影響時間約持續13小時。針對這起地磁擾動，鄭明典也在臉書發文，「非常強烈『地磁擾動』！今天早上發生中的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級」。
該起磁暴預估會造成線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動；大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。
責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
颱風「鳳凰」登陸20分鐘陣亡 減弱為熱帶低壓解除海陸警
南投清晨4：26地牛翻身！ 規模4.5最大震度3級
鳳凰襲台估明早發陸警 宜蘭防「超大豪雨」列降雨警戒區
其他人也在看
快訊／今晚8時起「地球磁暴24小時」 恐導航失誤、通訊中斷
中央氣象署今（11）日14時發布太空天氣警示訊息，預計今日20時將發生中度地球磁場擾動，持續時間24小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區、部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
磁暴來襲 GPS定位恐受影響
交通部中央氣象署昨發布太空天氣警示訊息指出，台灣時間11月11日晚間8時起，地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，期間GPS定位容易飄移，甚至會短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。中時新聞網 ・ 18 小時前
地磁擾動估晚間8時發生 持續1天最大達中度磁暴
（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署太空天氣辦公室今天表示，預估今晚8時起將發生地磁擾動、影響約24小時，最大規模可能達中度磁暴等級；提醒衛星導航、低頻與高頻無線電通訊，將出現短暫中斷。中央社 ・ 1 天前
地磁擾動估20:00發生 影響24小時 最大達中度磁暴
中央氣象署太空天氣作業辦公室今天表示，預估今晚8時起將發生地磁擾動，影響約24小時，預期行星際環境條件變化劇增，地球磁場擾動最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。提醒衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰颱風關鍵轉折！鄭明典示警：登陸位置可能再微調
鳳凰颱風關鍵轉折！鄭明典示警：登陸位置可能再微調EBC東森新聞 ・ 1 天前
震撼空拍畫面曝！宜蘭冬山鄉「汪洋一片」晨曦照映積水…景象超淒涼
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11日）下起大豪雨，造成冬山鄉因排水不及淹水，積水深達60公分，即使今天（12日）天亮，雨勢稍有趨緩，但大面積的積水仍未退去，有居民便用空拍機拍下震撼一幕，顯示這次災情嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
基隆豪雨 中山二路擋土牆倒塌壓破管線瓦斯外洩
基隆連日豪大雨，中山二路105巷97號旁今天上午落石壓斷瓦斯管線，發出濃濃瓦斯味，經仁正里長陳炳南通報，瓦斯公司人員和區公所已前往將管線關閉，擋土牆上方已有明顯裂縫，區公所已拉起封鎖線，研議後續復建工作。仁正里長陳炳南表示，今天上午8點左右，住戶返家查看，發現屋後馬尾石擋土牆石塊坍塌，壓破屋後的瓦斯自由時報 ・ 12 小時前
疼惜長者將心比心 為風災受災獨老清掃
慈濟台南安平聯絡處，近30位慈濟志工，前往台南學甲，為丹娜絲風災後，關懷的獨老清掃。大家分工合作，展現效率，而助掃行善，不乏七、八十歲的慈濟志工，他們把握因緣和時間付出，也激勵並帶動年輕一輩的志工...大愛電視 ・ 10 小時前
雨彈炸宜蘭! 大同地下道淹滿水 3年輕人"跳水玩樂"惹議
地方中心／綜合報導宜蘭昨天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有三名年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，儘管宣稱是皮包掉了要下水找，但危險行為讓民眾抨擊太扯了！穿著上衣和泳褲、前空翻跳入水中、一旁夥伴也接著跟上、濺起超大水花，剩下穿著藍色泳褲的年輕人、先是喬各位置，看朋友遠離之後，來各後空翻、漂亮落水！三名年輕人，跳水跳得不亦樂乎，讓人以為這是什麼游泳池或是蓄水池，放眼望去，疑？怎麼兩邊有橋墩、仔細一看，竟然是個地下道！當事人自稱跳水是為了找錢包（圖／民視新聞）一早縣府工程人員、帶著大型抽水設備，到場抽水，原來前一天，共伴效應，讓宜蘭地區下起大雨，羅東鎮通往五結的大同地下道，疑似排水系統不良，整個淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，沒想到，市區雨勢稍緩，卻變成了三名年輕人的跳水舞臺！民眾：「我覺得很誇張啊，怎麼會想在這邊跳水？。」民眾：「我覺得太誇張了，那邊游泳的話水也不乾淨。」民眾：「不好太危險了，也是做錯的示範，現在小孩子都會學。」羅東鎮通往五結的大同地下道，疑似排水系統不良，警方拉起封鎖線禁止人車通行（圖／民視新聞）民眾直呼太離譜，畢竟看看積水，不僅有一層汙油飄在上方，還有不少垃圾在水裡，如果真的有其他異物在水中，這一跳說不訂會跳出問題來，不過，當事人強調，是因為錢包掉了進去，才會找朋友一起下水尋找，但這危險動作，恐怕已經作了最壞的示範！原文出處：雨彈炸宜蘭! 大同地下道淹滿水 3年輕人"跳水玩樂"惹議 更多民視新聞報導台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了民視影音 ・ 3 小時前
交通部運研所：桃園機場具北美航線轉運優勢
（中央社記者余曉涵台北12日電）全球航空客運市場大致恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。交通部運研所今天說，以亞太機場往北美機場數據來看，桃園機場於北美航線轉運市場具有優勢。中央社 ・ 6 小時前
藝術無界x教育共榮｜台灣動態藝術協會攜手城市科大 打造跨域藝能新時代
台灣表演藝術教育再創新局！台灣動態藝術協會與臺北城市科技大學演藝事業系正式簽署合作協議，雙方強強聯手，以「促進學生藝術職能專業化，拓展未來多元與國際化視野」為共同願景，合力普及街舞技能檢定制度，並同步推動跨域藝術教育與國際交流計畫，攜手打造融合教育、實務與國際視野的專業平台。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台鐵部分列車復駛 花蓮至台東、彰化至潮州續停駛
（中央社記者黃巧雯台北12日電）颱風鳳凰來襲，部分地區傳出災情，台鐵公司今天公布晚間6時至12時列車行駛資訊，東部對號樹林至花蓮間晚間復駛，但花蓮至台東間、西部對號彰化至潮州間、南迴線持續停駛。中央社 ・ 6 小時前
馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防
生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導花蓮縣明利村淹水災情不斷，馬太鞍溪大水沖垮便道之外，也透過當地一條疏濬通道直流市區，被質疑是大破口，引來民怨，水利署長林元鵬今天再度與花蓮縣長徐榛蔚前往視察，強調汛期結束後將評估建構堤防。當地居民：「怎麼上班我沒辦法上班，沒有路。」滾滾洪流，灌進明利村，村民躲在高處還想著要去上班，但根本無法，吳姓屋主也站在高處看著自己房子被淹，很無奈。當地居民：「很多這些問題要跟我們，說清楚講明白林務局（林保署），跟九河局（第九河川分署）的因素，不是我們這個不是天災。」確實通過空拍畫面能發現，這處缺口原本是提供疏濬車輛進出，但大水就從這裡淹進村莊，引來村長和村民質疑根本是大破口，自從9月23號馬太鞍溪堰塞湖溢流，將泥沙引入南岸光復鄉造成當地地勢增高，11月10號溪水暴漲，沖垮馬太鞍溪便道，但水往低處流，滾滾泥水在便橋上游2公里處的缺口，沿產業道路，一路流進聚落，造成明利村的慘狀。水利署長林元鵬在前一天道歉坦承疏失，12號再與花蓮縣長徐榛蔚前往破口視察。（圖／民視新聞）水利署長林元鵬：「明利社區的雨量來看，很明顯有越來越大的趨勢。」水利署長林元鵬在前一天道歉坦承疏失，12號再與花蓮縣長徐榛蔚前往破口視察，現場雨勢不斷，但馬太鞍溪南北側居民陸續受災，已經無法再等，堵住破口可是當務之急。馬太鞍溪暴漲導致溪水大量流進明利村，當地直指破口就在紅圈處。（圖／民視新聞）水利署長林元鵬：「（大水）進來那個入口，是本來堤防最末端的位置，地形地貌已經改變了，原來那邊是一個高地，現在已經沖毀掉了，所以變成說將來可能，就要評估要來建構堤防，這個汛期結束以後，會趕快來進行這個動作。」水利署喊話蓋堤防，希望徹底解決災民問題，只是破口問題早已反應多時，究責無可避免。原文出處：馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防 更多民視新聞報導普發1萬「2類人」先入帳！「領嘸錢」情形曝光颱風鳳凰「變了」穿台影響曝！鄭明典曬圖揭變化鳳凰颱風登陸後恐轉為熱帶性低氣壓！ 3地暴風圈侵襲率飆100%民視影音 ・ 8 小時前
政策擬放寬1孩家庭聘外傭 藍綠立委憂負面影響
（中央社記者吳欣紜台北12日電）政府擬鬆綁外籍幫傭政策，家裡有一名小孩就可以聘雇，並擬調高就業安定費，藍委今天支持，但對調高就安費有疑慮，綠委則說，將衝擊相關產業從業人員、造成低薪化。中央社 ・ 6 小時前
玩具回來了！《玩具總動員5》陷3C危機 胡迪、巴斯光年皮皮挫
【緯來新聞網】《玩具總動員》再度回歸！相隔6年，皮克斯再推《玩具總動員5》，首支前導預告裡，所有玩具緯來新聞網 ・ 6 小時前
更往南修！ 鳳凰襲台 估「屏東」登陸 宜蘭雨量破600mm
鳳凰颱風正逼近台灣，各地嚴陣以待！氣象預報顯示，颱風路徑更往南偏，預估最快將於12日下午從屏東一帶登陸，隨後往東北方向出海。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風的強度和路徑變化與2004年的「百年冬颱」南瑪都非常類似。四天累積雨量預估顯示，宜蘭山區將達900毫米，台東及雙北市山區約700毫米，高屏山區也有400至500毫米。風力方面，週二至週三期間，中部地區、南高屏及澎湖馬祖將有9至11級風，其他沿海地區也有6至8級風，西南側更有高達6米的巨浪！TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風攪局！高鐵「每小時3班車」人潮擠爆 傍晚緊急加開4班次
鳳凰颱風侵台，台灣高鐵今（12日）因應風雨影響與旅運需求，取消原有時刻表，改為「每小時雙向各發3班全車自由座列車」模式營運。然而一早高鐵桃園站湧現大量通勤人潮，前往雙北的旅客擠爆月台，不少人連排三班車仍擠不上車，怨聲載道。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
台鐵最新「停駛資訊」出爐！18:00起樹林=花蓮恢復行車
鳳凰颱風預估今（12）日晚間颱風登陸恆春後，將快速通過並出海。因應颱風來襲，台鐵公司今日下午公布18時至24時各級列車行駛概況，對號列車花蓮=台東、彰化=潮州、南迴線各級列車全區間停駛；18時起東部幹線樹林到花蓮間則恢復行駛。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蘇澳為何大淹水？暴雨溪水暴漲溢流 分洪道工程卡關挨批
這兩天宜蘭縣蘇澳鎮暴雨，蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風惡夢重現；國民黨宜蘭縣議員黃琤婷批評，蘇澳溪分洪道工程工程延宕2年多，中央說要守護人民，卻讓淹水繼續；民進黨宜蘭縣議員謝正信希望行政院加速核定、盡快施工，才能真正解決蘇澳淹水問題。自由時報 ・ 12 小時前