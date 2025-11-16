指數恐向季線尋求支撐 法人：焦點關注3強勢族群

台股。記者曾原信／攝影

受美股重挫影響，台股上週面臨顯著壓力，加權指數最終收在27,397點，單週下跌253點，跌破月線支撐，並回測前低點。法人表示，預期下檔將向季線尋求支撐，在操作上先抱持謹慎保守，可優先關注台積電等電子權值股以及記憶體、玻纖布、被動元件等電子強勢族群是否率先止穩。

上週初，市場受美國政府有望結束史上最長停擺的樂觀情緒推動，加上台灣10月出口表現創高，台股一度氣勢如虹，上週一收復月線 。然而，受AI巨頭輝達走弱和對聯準會12月降息預期轉弱影響，美股主要指數重挫，拖累台股表現。

廣告 廣告

在權值股方面，台積電和鴻海本週股價皆跌破月線，短期轉弱，聯發科、台達電、廣達短期均線呈空頭排列，建議投資人避開。

技術面上，台股週線跌破5週均線，破壞8月底以來沿5週均線的上漲慣性，加上13日大量低點被跌破，預計短線整理時間將會拉長。

法人指出，本周焦點集中在受惠AI伺服器高階材料需求的建榮、記憶體週期反轉的南茂、高階電子材料需求增加的南亞、以及高階伺服器出貨暢旺的台光電等。

【看原文連結】

更多udn報導

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝

普發1萬釀親子戰爭 孩為錢扭打父母｢鬧上警局喊告｣

日本1餐廳只有男生去 大阪女驚：在台灣完全不一樣

｢車銅優｣來了！車銀優親弟正臉照被嫌普：哥哥光環太強