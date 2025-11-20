指新竹馬偕兒醫容積率暴增 陳智菡判賠林智堅30萬

（中央社記者林長順台北20日電）民眾黨立法院黨團主任陳智菡稱新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城比例還高；前新竹市長林智提告求償。台北地院今天判決陳智菡賠償林智堅新台幣30萬元，可上訴。

陳智菡去年9月9日在臉書（Facebook）發文表示，前新竹市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連前內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整1年沒有人查。

廣告 廣告

陳智菡於同年9月10日接受媒體聯訪時提到，「林智堅曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾。而當時有一個支線開副本的訴訟，大家可以去看判決書，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣的承諾，這是經過法院認證的」。

林智堅當天在臉書發文表示，民眾黨發言人及同黨民意代表對他於市長任內盡心推動新竹市立兒童醫院案，一再做出不實抹黑；最高行政法院已做出111年度上字第372號判決，此案於法並無違誤，容積率調整合法合規，並有其必要性。

林智堅認為，陳智菡的言論已不法侵害他的名譽權，向台北地方法院提起民事訴訟，向陳智菡求償新台幣200萬元。

台北地方法院審理後，認定陳智菡接受媒體聯訪時的言論已不法侵害林智堅的名譽權，且相關言論透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，林智堅精神必受有相當的痛苦，判決陳智菡應給付林智堅30萬元。可上訴。（編輯：張銘坤）1141120