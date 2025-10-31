指新財劃法宜蘭僅16億運用 黃琤婷憂人力、制度配套未跟進 145

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

新財劃法新增財源恐不如預期，宜蘭縣議員黃琤婷今（31）日在議會質詢時指出，財劃法通過後外界普遍認為宜蘭縣將增加 128 億元普通統籌分配稅款，但實際可運用的財源遠不如數字顯示。根據縣府提供資料，及局處長答詢得知，真正新增的財源約為26億元，其中10億元必須用來償還長期債務，剩下約16億元能作為施政彈性運用。黃並指出，若人力配置與資源未跟進，恐出現帳面上有錢，但實際上做不了事的困境。

廣告 廣告

「如果人力配置與制度配套沒有跟上，恐怕會出現『帳面上有錢，實際卻做不了事』的尷尬情況。」黃琤婷指出，這16億元當中還有部分必須作為「計畫型補助」的地方配合款；換言之，真正能自由投入基礎建設、社福照護、教育文化等公共服務的資源更加有限。表面上看起來中央增加了補助，但地方實際承擔的責任與行政工作量卻更重，

黃琤婷以蘇澳溪分洪工程為例指出，這類重大公共工程關係宜蘭縣的治水安全、居民財產與生命保障，若中央財政制度調整導致原先核定的款項無法順利到位，可能造成工程延宕、停工甚至胎死腹中。

「制度調整可以討論，但過程中必須兼顧地方執行面現實，中央應該要確保地方建設能順利推展，給予財務自主最大的保障。」黃琤婷認為，宜蘭縣是文化、觀光、農漁與環境保育重鎮，公共建設、社福教育、長照服務與環境治理需求只增不減，卻面臨「錢到位但權未到、人力沒有跟進」的困境。

黃琤婷強調，她將持續關注財劃法對縣府財政與施政面的影響，並支持縣府提出合理訴求，向中央爭取宜蘭應有的資源與人力配置，確保縣政發展不因制度變動受到阻礙，重要建設能順利持續推動。

照片來源：黃琤婷辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

網傳「救災便當花費近億」？ 花蓮縣府駁斥不實將蒐證依法查處

林國漳偕民進黨團隊拜訪長青會 黃惠慈：堅定為宜蘭努力

【文章轉載請註明出處】