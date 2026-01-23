指日為夕、顛倒晨昏？藍白側翼造謠攻擊賴瑞隆 6小雞實地還原狠打臉
即時中心／顏一軒、陳治甬報導
民進黨本週正式提名初選勝出的立委賴瑞隆競選高雄市長，孰料藍白側翼旋即啟動荒謬的抹黑攻勢。賴瑞隆昨（22）日在臉書分享清晨跑行程拍下的日出照，卻遭多個帶有明顯政治色彩的社群專頁刻意扭曲內容，硬把「旭日」錯指為「夕陽」，企圖帶風向攻擊賴瑞隆。對此，高雄市議員擬參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今（23）日清晨親赴大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，並以行動破除謠言。
在地出身、林園大寮區的參選人洪村銘手拿羅盤實測方位。他率先還原，賴瑞隆昨日一早即出席在地行程，助理捕捉到他在晨曦下的照片，作為貼文向市民誠摯問早。豈料，如此單純的照片，卻遭藍白側翼集體編故事。他反諷，從小學就知道太陽從東邊升起、西邊落下，網軍不但搞不清方向，更小看高雄人的智慧。
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆所貼出的日出照，遭藍白側翼誣指為夕陽。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）
第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）擬參選人蔡秉璁則舉著手機以街景實測。他指出，只要打開地圖，即可看出照片中的陽光是從東向西照射。直言網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車。而如此不斷借題發揮的行為，也代表特定陣營意圖複製「韓流」的假資訊戰法已經開始了。
第四選區（楠梓、左營）擬參選人尹立則手拿「尖叫雞」道具。他說，會在清晨七點出現在現場迎日出的，是早上真的起得來的人，至於藍白側翼顯然是睡醒才開始編故事。他打趣道，早上只有雞會叫，沒有雞排吃。點破網軍一貫「不查證先抹黑」的套路。
同為第四選區的擬參選人黃偵琳拿著手板分析側翼的「假消息流水線」。她說，第一個亂講，第二個跟著抄，第三個裝懂，接著整排側翼打卡上線，彷彿把地球自轉方向重新定義一次。直批側翼造謠臉不紅氣不喘，把假的講成像真的，什麼都能拗。
第九選區（鳳山）擬參選人蘇致榮指出，側翼硬要指鹿為馬，這正是標準的協同作戰假消息。他質疑，躲在鍵盤後面的中央廚房大廚們，真的住在高雄嗎？看過高雄清晨的天色嗎？還是坐在台北就開始複製貼上？亦強調這些行為高雄人吞不下去。
第十選區（前鎮、小港）擬參選人黃敬雅最後重砲指出，側翼連太陽的方位都敢造假，難怪什麼都能亂講。她直言，一群可能連林園、大寮在哪都不知道的人，長年住北部，連東西南北都分不清，憑什麼跑來教高雄人看太陽？呼籲這群「鍵盤地理大師」別鬧了。
六位議員參選人共同強調，民進黨週三才正式提名賴瑞隆；週四多個側翼粉專便立刻啟動系統性抹黑，從地理到天文全部能胡扯，顯見理性認真專業的賴瑞隆已讓藍白紅陣營產生巨大壓力。反酸網軍不只管到海邊，還要管到天上，連「太陽」都能被當作成負面素材，堪稱年度鬧劇。
他們呼籲，特定網軍應立即停止惡意攻擊，也相信理性、有智慧的高雄市民絕不會接受只有抹黑、沒有政策的選戰手法。
直播途中，清晨旭日從東方緩緩升起，成為最直接的證據，也讓側翼烏龍抹黑徹底破功。真相在陽光下重現，更凸顯網軍造謠的荒謬與可笑。
原文出處：快新聞／指日為夕、顛倒晨昏？藍白側翼造謠攻擊賴瑞隆 6小雞實地還原狠打臉
