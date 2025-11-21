指林智堅圖利醫院判賠30萬 陳智菡將提上訴

▲指林智堅「圖利醫院」判賠30萬，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示將上訴。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲捲入台北市長任內京華城容積率弊案。民眾黨立法院黨團主任陳智菡發文指，前新竹市市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城還誇張，遭到林智堅提告求償200萬元。台北地方法院昨日判陳智菡須賠償30萬元、可上訴。陳智菡今（21）日回應表示，將依法上訴捍衛自身清白。

陳智菡回應表示，判決令人匪夷所思、超乎常理，當天他回應是柯文哲遭到羈押，是因為京華城案容積率依法通過，他以新竹案例來說，為何新竹可以，台北不行，甚至不只是把柯文哲羈押，而且是重刑起訴，完全是公眾議題的討論。

陳智菡說，新竹馬偕醫院董事會中有明確討論到原本容積是250%，提高到450%，當時不管是院長與董事都有提到林智堅有承諾這件事，相關判決也有提到前院長有提到這件事，馬偕董事會的會議記錄是有法定效率，相信去調卷就能呈現當時會議記錄。

陳智菡表示，她說的都是公眾議題，並沒有說是林智堅，這些都是經過合理查證過，何來妨礙名譽，讓她感到背離常理，他絕對會依法維持上告訴、爭取自己的清白。

