指林智堅承諾容積率暴增挨告判賠30萬 陳智菡嗆上訴捍衛清白

民眾黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

民眾黨前主席柯文哲去年涉京華城案遭羈押禁見，立法院黨團主任陳智菡發文舉例新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城比例還高，被前新竹市長林智提告，台北地院今（20日）判決陳智菡賠償林智堅30萬元，可上訴。陳智菡晚間發文痛批，她發言前已查證北院交付審判案件的裁定內容，以合理查證，對公眾議題提合理質疑，將上訴捍衛自身清白。

陳智菡於臉書回應，她發言內容攸關公共利益 ，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

陳智菡表示，首先，本人發言前，已查證台北地院2019年度聲判字第321號交付審判案件的裁定內容，當中明確提到：時任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢曾於2018年8月30日馬偕院內董事會中說：「已經與市府相關Key-Person溝通，包括市長，我方請他吃飯，在餐廳裡，林智堅市長親自保證百分之四百五十，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」。

陳智菡強調，蘇聰賢發言時之身分是新竹馬偕院長、時空背景是馬偕董事會上在討論新竹馬偕醫院新建工程的發包基礎，相關談話內容均載於判決。

陳智菡說，此外，她立論基礎是在強調：「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」

她直言，本人發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，本人將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

