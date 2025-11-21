指林智堅「圖利醫院」遭判賠30萬 陳智菡將上訴：完全無法接受

陳智菡表示，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。（圖／報系資料庫）

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，其中「容積率」引起各界熱議。民眾黨立法院黨團主任陳智菡當時發文指，新竹市前市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城還誇張，遭林智堅提告求償200萬元。台北地方法院20日判陳智菡須賠償30萬元、可上訴。陳智菡則回應，「發言內容攸關公共利益，並經合理查證，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。本人將依法上訴捍衛自身清白。」

陳智菡指出，自己的發言內容攸關公共利益，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

廣告 廣告

陳智菡強調，發言前已查證台北地院108年度的相關裁定內容。此外，自己的立論基礎是在強調，「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標」。

陳智菡表示，自己的發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

核廢水與大腸桿菌中選擇？日本剛被禁印度魚就來了 陸網友崩潰：我寧願餓死

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉