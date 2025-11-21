指林智堅「圖利醫院」遭判賠30萬 陳智菡要上訴：完全無法接受

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，其中「容積率」引發各界熱議。民眾黨立法院黨團主任陳智菡則在當時發文，以新竹市前市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，痛批比京華城還誇張，遭林智堅提告求償200萬元。台北地方法院昨(20)日判陳智菡須賠償30萬元、可上訴。陳智菡則回應，「發言內容攸關公共利益，並經合理查證，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。本人將依法上訴捍衛自身清白。」

陳智菡去年9月在柯文哲京華城案偵辦期間，PO文指林智堅在任內調高新竹馬偕兒童醫院容積率，從250%大幅增加至450％，比京華城560%到672%比例還高，卻沒有被查辦，更指出林智堅曾在餐會中承諾，有辦法讓容積率從250%上升至450%。林智堅則表示，陳智菡言論不實，處理新竹馬偕兒童醫院容積率調整過程合法合規，並提民事訴訟求償200萬元。

而台北地院認為，陳智菡的指控已不法侵害林的名譽權，且透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，致貶損林智堅的言論廣為散布，林的精神必受有相當痛苦，自得請求陳賠償財產上之損害。審酌雙方學經歷、資力、情節等一切情狀，判決陳智菡應賠償林智堅30萬元。

對此，陳智菡回應，本人發言內容攸關公共利益，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。她強調發言前已查證台北地院相關裁定內容，「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」

陳智菡強調，本人發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，本人將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

