指林淑芬霸凌陳菁徽「要專業迴避」 游淑慧舉3人為例：可笑又可怕

游淑慧聲援陳菁徽，指林淑芬排擠專業立委審查。資料照 翻攝游淑慧臉書



《人工生殖法》修法引發討論，國民黨議員游淑慧今（11日）聲援退出審查的國民黨立委陳菁徽，呼籲「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女性。」並批民進黨立委林淑芬「用凶悍、赤裸裸霸凌其他2名醫護公衛背景專業立委，可笑又可怕。」「這不是利益迴避，是外行排擠內行。」

針對林淑芬點名陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避《人工生殖法》修法審查？陳菁徽昨聲明，委員會逐條審查的氛圍已淪為人身攻擊，為讓討論回歸理智「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。民眾黨立委陳昭姿表示，「我完全能理解她會做出如此聲明時的痛心程度」。

廣告 廣告

游淑慧上午在臉書發文「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女性」說，立法院的存在，不只是反映民意，更重要的是把專業帶進政策。尤其在像《人工生殖法》這樣，牽涉生育權、醫療倫理與社會結構的重大修法上，更不能用情緒取代理性。

游淑慧說，台灣正面臨前所未有的少子化壓力。女性平均生育年齡已超過 32 歲，超過三成在 35 歲後才生育。這不是意識形態的辯論，而是現實中的醫療與人生抉擇。因此，《人工生殖法》的修法，理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上。但很遺憾，在審議過程中，看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。

她說，林淑芬自己身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行，不只是失格，更是殘忍和沒有同理心。更荒謬的是，林淑芬居然竟然還批評陳菁徽沒有利益迴避、要迴避審案，並認為陳菁徽的醫師專業，不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。

游認為，林淑芬委員不專業去要求專業迴避，用她的兇悍，赤裸裸的霸凌其他兩名醫藥背景的專業立委，霸凌法案審查，真是可笑又可怕。反問，如果「懂醫學」要被當成要被排除的理由，那麼未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法？懂財政的人不要審預算？這不是利益迴避，這是外行排擠內行，不懂裝懂、不準別人懂；就跟裝修公司能進口火藥一樣。

游淑慧表示，台灣需要的，不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委。請民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。

游淑慧並舉例，什麼情況才是利益衝突？找了財團老闆當經濟部長，找了黑幫律師當內政部長，找了親綠牙醫當衛福部長。

更多太報報導

柯文哲批綠反代孕「為反而反」 林月琴駁斷章取義：黃國昌只留5分鐘就走

陳菁徽遭逼退出《人工生殖法》修法審議 凌濤：民進黨外行領導內行