指柯文哲都沒被下「封口令」 林岱樺控雄檢全面禁言涉違憲

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今（5）日接受中廣新聞網《千秋萬世》節目專訪時，對於被高雄地檢署起訴的不滿作出回應，也提到近日雄檢向法院聲請讓她「全面禁言」，包含在集會、社群網站及媒體等管道下封口令，高雄地方法院則當日裁定駁回。

林岱樺表示，人權不分國界，更不分黨派，高雄地檢署企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定原則，所以被高雄地方法院駁回。她說，北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

「整起案件在公開審理後，可見許多瑕疵。」林岱樺進一步指出，包括雄檢起訴後找證據、要求法官去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

林岱樺強調，起訴書內並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應向社會交代內容怎麼來？那些內容卻讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

此外，林岱樺也提及，被搜索2月到現在已經換了3個地方寄人籬下，且搜索開始就隔絕，自己一個卑微的要求，沒有要求解除限制住居，也沒有要求解除對海外的自由往返，只是卑微要求在限制住居的地點上，能讓自己回家看看80歲老母親。

