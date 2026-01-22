指核四碼頭致沙灘大量流失 新北鹽寮居民憂衝擊生計籲拆

來自新北鹽寮的居民以及NGO代表，拉布條疾呼力保福隆沙灘，直指重件碼頭蓋了之後，沙灘流失到，現在沒走幾步路就抵達海，當地里長拿出1995年老照片，回憶當時沙灘面積非常大，連細長處，都大到能打棒球。

新北市貢寮區龍門里長吳世揚表示，「這個地方其實大到可以讓輕航機降落、可以飛的，而且可以打棒球，我小時候可以打棒球。」

從未啟用的核四，運轉執照早已過期，設備、碼頭還在，居民指證歷歷，蓋碼頭之前遭遇颱風沙灘流失，颱風過後就會恢復原狀，拆核四促進會指出，台電的監測資料顯示，沙量已流失過半。

拆核四促進會總幹事楊木火指出，「這個地方20公尺高的厚度，現在剩下7.5到10.5公尺，至少流失一半以上。」

福隆沙灘可舉辦沙雕季、音樂季，居民指出沒了沙灘，當地的觀光業會受到重擊。

鹽寮居民楊貴英說道，「沒有它的話，當地的居民的經濟真的堪慮啦，希望政府能夠看在人民的那個經濟命脈，應該要把這個美麗的沙灘保留下來。」

台電則持續進行監測，去（2025）年8月份資料顯示，海岸線持續退縮，南側整體呈現侵蝕情形，台電也提過養灘計劃，並表示沙灘流失議題，已由經濟部組成第三方調查小組，並委請台大團隊完成現地驗證，過程公開透明且已盡力達成階段目標。總結報告主文由台大團隊獨立撰寫，目前在進行修訂，絕無隱匿或造假。