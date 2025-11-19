指桃園有2大可惜 在地網友「逐點上課」回應何志偉 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨總統府副秘書長何志偉積極爭取2026桃園市長提名，近日接受專訪時點出桃園「錯過台積電」與「交通長期混亂」，有2大可惜。然而相關內容被地方粉專轉載後，卻意外引起反效果，桃園網友大規模留言「上課」、逐點反駁。

何志偉日前提到，桃園有2個可惜：第一，台積電擦身而過，第二，交通問題其實可以被解決。他說，桃園具備土地、人口與交通樞紐等優勢，原本有機會成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，但在關鍵時刻錯過台積電設廠機會。另外，無論在龜山、桃園區、中壢或龍潭，只要人口集中，交通混亂就是民眾最直接的抱怨。

針對何志偉談到的在「2個可惜」，許多網友第一時間提出反駁，指出「台積電還不是時間還沒成熟就被某人急功近利的說出來⋯最後胎死腹中」；也有網友提醒，龍潭早就有一間台積電封測三廠。

另也有網友指出，原本的鐵路高架化，就是被前桃園市長鄭文燦更改，「反而更慘」；更有網友表示，「鐵路地下化多花好幾倍經費，完工日還遙遙無期」。

這篇貼文在地方粉專「我是桃園人」意外引發數百則留言湧入討論。對於2026選戰，網友也對不同人選表達自己的看法，「說好的憨川呢」、「OK還是要投張」。也有網友幽默表示，如果何志偉選上，「桃園人的薪資戶通通改成陽信銀行」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

