指梵蒂岡等12個邦交國都很穩定 吳志中：我認為不會斷交

外交部政務次長吳志中認為，12個邦交國都很穩定，不會斷交。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台灣友邦聖文森及格瑞那丁日前舉行國會大選，親中政黨新民主黨獲勝，引發邦交國是否「-1」的疑慮。對此，外交部次長吳志中今（1）日表示，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。

吳志中日前受寶島聯播網節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，節目今日上午播出。主持人問及，前第一夫人吳淑珍曾訪問教廷，現任第一夫人吳玫如有可能訪問教廷？

吳志中回應，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會當年在中國經營，也一直有心願要回到中國，所以跟教廷的關係只能維持現狀。他說，新任教宗才剛上任，還在盤點怎麼處理。

針對主持人質疑政府做不到，吳志中則說，中國國家主席習近平「鴨霸」跟侵略性跟中國國家前主席胡錦濤不同，中國前領導人鄧小平還曾說「留給下一代解決」，但習非常威權，連中國前外交部長都消失。

他說，這樣的一個獨裁者又連任，中國內部有很多問題，這是不一樣的。

至於任內教廷是否會斷交，吳志中表示，不會，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。他也給予外交部長林佳龍肯定，他當過三任外交部次長，而林是放最多心力在邦交國的部長。

