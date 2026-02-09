指民眾黨錯比台日憲政體制 陳冠廷批鬧劇：誰沒有勇氣自有公論 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

日本眾議院大選結果揭曉，自民黨在首相高市早苗帶領下取得316席，但台灣民眾黨卻藉此批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」，讓外界一頭霧水。對此，民進黨立委陳冠廷今（9）日指出，樂見日本民主選舉順利完成，然而民眾黨顯然是將兩種截然不同的憲政體制混為一談，政治操作近乎鬧劇，令人遺憾。

陳冠廷表示，日本採行內閣制，首相的權力來源是國會多數的信任，依據日本憲法第7條規定，首相擁有主動解散眾議院的權力，可以隨時訴諸民意重新確認執政正當性。

廣告 廣告

「台灣的憲政設計與日本有根本性的不同。」陳冠廷進一步說明，我國採行半總統制，總統由全體公民直接選舉產生，行政權的民主正當性來自全國人民在總統大選中的授權，總統具有固定任期，並非依附於國會多數而存在。

陳冠廷指出，依據《憲法》增修條文第2條第5項，以及第3條第2項第3款規定，總統解散立法院的前提，是立法院先對行政院長提出不信任案並獲通過，行政院長呈請後，總統才得以宣告解散立法院。換言之，「我國憲政架構中從未設計由總統主動辭職重選的機制，這是制度上的根本差異」。

陳冠廷認為，民眾黨將內閣制首相解散國會的常態運作，直接套用在半總統制的台灣，要求總統辭職重選，在憲政邏輯上站不住腳。更值得注意的是，以目前立法院席次結構而言，在野陣營掌握過半席次，議程主導權與表決優勢皆在手中，一方面擁有國會多數的權力與資源，另一方面卻捨棄憲法賦予的制度工具，轉而援引與我國體制無關的外國案例來喊話，民眾黨在邏輯上難自圓其說。

陳冠廷呼籲民眾黨，若真心認為當前政局需要透過選舉重新接受民意檢驗，不如依循憲政正道，主動提出對行政院長的不信任案。依據《憲法》增修條文規定，倒閣一旦成功，行政院長得呈請總統解散立法院，届時國會即須全面改選，朝野各黨都必須重新面對選民的檢驗與授權。

陳冠廷強調，上述此舉才是真正願意接受民意裁判的表現，而非以口號取代行動；人民對於誰在認真運用制度、誰才是沒有勇氣迴避制度內的正當途徑，自有公論。

照片來源：翻攝自陳冠廷臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／直言軍購卡關執政黨要負責 蕭旭岑點名賴清德蔑視軍人待遇

最強奶爸連線！綠營青壯世代高雄市議員初選登記 力推「育兒基金」

【文章轉載請註明出處】