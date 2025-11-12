指淹水補助與現況脫節 黃琤婷赴災區現勘籲政府檢討公平性 183

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣連日豪雨，部分低窪地區再度出現嚴重淹水災情。宜蘭縣議員黃琤婷今（12）日一早與羅東鎮長吳秋齡前往宜蘭災區勘查時，看到一位阿姨無助地坐在家門口，腳邊的水已積到腳踝。阿姨一見到她與鎮長，急著要起身帶路，「快來看，我家後面更嚴重！」黃琤婷指出，現行淹水補助與實際情況脫節，她呼籲政府應檢討制度公平性，考量多次淹水及累積損害等。

「每一次淹水，都代表政府的腳步還不夠快，人民不該等著水退，才等到補助。」黃琤婷表示，這樣的景象不是第一次，也不該成為習慣。她說，極端氣候下，地方防洪工程牛步、排水系統老舊，讓居民年年重複相同的苦。

廣告 廣告

針對現行的淹水災害補助機制，黃琤婷提出質疑，依中央規定，補助金額雖有「最高2萬元」的上限，但實際地方落實金額差異極大，如台北市補助1至2萬元、台中市為1.5萬元，地方政府補助標準不一，是否真正反映民眾的實際損害，值得檢討。

此外，現行補助條件往往設定「淹水達50公分以上」才得以申請，黃琤婷指出，這樣的門檻並不合理。她說，許多民宅雖僅淹水30、40公分，但淹水時間長、家具家電全毀、屋內受損嚴重，卻因達不到門檻而無法申請補助，制度明顯與實際情況脫節。

「災害補助不是恩惠，而是政府責任的一部分，人民需要的是保障，不是運氣。」黃琤婷呼籲，政府應檢討補助制度的公平性，考量多次淹水、累積損害等實際情況，讓多年受災戶不再成為制度的漏網之魚。

照片來源：黃琤婷辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

林茂盛偕張勝德赴三星鄉勘災 林國漳掌握多處水力設施整備情形

宜蘭多處傳土石流災情 黃琤婷籲縣府速派員巡查

【文章轉載請註明出處】