指清末法律也有皇帝「未批准頒布不施行」規定 翁曉玲：賴清德要步滿清滅亡後塵？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統在15日於院際國政茶敘後發表的錄影談話中指出，反年改法案若實施後，全體國人必須「額外」付出近七千億元填補年金基金缺口，平均每位國人要付3萬元。國民黨立委翁曉玲今（16）日表示，銓敘部11月5日報告數字指政府十年應補足準備金金額是3600億元，對民進黨是很小的錢。

翁曉玲以滿清末代皇帝1908年公布『欽定憲法大綱』第3條的規定：「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行」比喻賴卓政府以不副署否決立院通過法律的做法。（圖／資料照）

翁曉玲說，賴清德此說法與民進黨中央的造謠貼文如出一轍，說什麼公教人員退休金停砍，政府10年內將需要撥補6970億元。翁曉玲指出，賴清德和民進黨講的7000億的數字，是將政府應負擔的「公教退輔新制個人退輔專戶」的退休準備金提撥3370億，和「十年應補足舊制退撫基金3600億」的錢合併計算。但退休舊制和新制根本是二碼子事，本來就不該混為一談。

廣告 廣告

翁曉玲表示，事實上，根據銓敘部在11月5日對立法院所提出的報告，於112年停止調降公教人員所得替代率之後，政府做為雇主，十年應補足退休準備金的金額是3600億，平均每年是360億這對願意花1.25兆去採買軍武的民進黨政府而言，根本就是很小的錢。況且，補足該提撥的退休金，本來就是政府身為雇主的法定義務和責任，沒有任何藉口理由可以推諉。

她說，簡單來說，雇主對新員工和老員工的薪資退輔條件本有所不同，怎可把該給老員工的退休金擅自扣減短發，還謊稱是要留給新員工的退休金？

她批評民進黨政府，一直對外以不實數字誇大造謠，意圖挑起台灣社會的族群對立，擾亂社會安寧，攫取政治利益。現在公教退休金停砍法律通過了，卓榮泰極有可能不副署、不執行、賴清德不公布該法律，仍照舊繼續扣減公教人員的退休金。這是要逼人民走上街頭、推翻賴政府的暴政嗎？

翁曉玲表示，奉勸賴政府不要玩火自焚，看看滿清末代皇帝1908年公布『欽定憲法大綱』第3條的下場：「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行」，即賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，此法公布不到3年，滿清就滅亡了。賴政府想步後塵嗎？

更多FTNN新聞網報導

賴卓矛頭指韓國瑜無視違憲 王金平坦言：台灣的確面臨「憲政危機」但不是韓一人可解決

卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」

質疑國防部標案涉弊遭提告 凌濤嗆以前告他的人「沒有贏過」：敢標軍火案就應受監督

