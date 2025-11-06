指王子脫罪唯一解法「承認當牛郎」 律師評道歉聲明荒謬

雷丘律師說，王子若自稱牛郎，在法庭上比較能站得住腳。(羅永銘攝)

男星王子（邱勝翊）遭范姜彥豐毀滅式爆料後，承認與對方的老婆粿粿（江瑋琳）超越朋友的界線，4日再次發聲明道歉，引起熱議。近日雷丘律師在節目直指，王子的第一波道歉聲明太荒謬，若想脫罪，王子只能說自己是牛郎。

王子第一版道歉聲明提到：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他解釋會跟粿粿越走越近，是因為女方協議離婚的過程中，自己從單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線」。

雷丘律師在節目《新聞挖挖哇》表示，在法律人的眼中，王子的第一波道歉聲明，可說是荒謬至極。他進一步解釋，在侵害配偶權的官司中，唯一有效的抗辯是說「我嫖妓」，因為法律認為性工作者並沒有義務去確認嫖客有無配偶。

看完王子的第一版道歉聲明，雷丘律師直言：「他唯一能脫罪的理由，說我不是破壞家庭的人，意思代表『我是牛郎』。」雷丘律師強調，王子只能做這樣對等的對抗，邏輯才會行得通，不然沒辦法解釋明知粿粿有配偶卻過從甚密，又自覺沒有破壞他人的家庭。

被問到王子是否在聲明中間接承認跟粿粿上過床？雷丘律師毫不猶豫地回：「對，不然超越朋友的界線是什麼意思？」

王子二度發道歉聲明止血。(圖/FB@王子 邱勝翊)

雖然王子因此重創演藝事業、成為人人喊打的過街老鼠，但雷丘律師表示，王子在這場離婚官司中，僅會被告侵害配偶權，「理論上他（范姜彥豐）要從王子那邊拿到很多的錢，我認為是不太可能。」因為他目前看過的相關案件，最高額的判決是179萬，而該當事人是名醫，帶小三到美國結婚，等同雙重婚姻，符合藐視台灣婚姻制度，法官因此才判得較重。

