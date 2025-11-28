指王義川用台灣國打桃園市長初選 凌濤：議員小雞自求多福

照片來源：凌濤臉書

桃園市議員凌濤今（28）日批評，總統賴清德連日操作抗中保台，臉書偷改文，讓區域情勢大幅升溫，無視美中和緩訊號。他直言，賴清德真的不懂美國總統川普，執意讓全台灣人陷入險境，「我是台灣人、我的國家是中華民國」的概念，是台灣社會的最大公約數，也是最後的底線。

談到立委王義川日前自稱住在「台灣國」惹議一事，凌濤表示，享用我國俸祿的國會議員王義川卻大喊是台灣國立委，不僅違背對中華民國盡忠職守的就職宣誓，也跟我國國民的立場相差太遠，「主張台灣國就是消滅中華民國」。凌濤說，王義川才剛卸任民進黨政策會執行長，這是民進黨的主張？令人毛骨悚然。

凌濤表示，民進黨新潮流系的陸委會副主委梁文傑，顯然對正國會這批人的發言不以為然，不過梁文傑一方面胡亂批判陸配，一方面卻不敢大聲遏止黨內要角過激的言論，也是無用至極。

凌濤也分析，王義川當然是用台灣國吸引綠營基本教義派的支持，呼喊桃園民進黨市長提名能開啟初選，甚至可能主張「排藍民調」讓自己過關，民進黨議員小雞自求多福。他強調，台灣人不是台灣國人民，而是中華民國的國民，賴清德應該好好為中華民國利益著想，而非淺意識偏走台獨萬歲，縱容王義川的台灣國言論，意圖想製造衝突消滅中華民國。

