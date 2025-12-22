指環評修法像「化療」好壞通殺 7大光電協會：綠電缺口擴大影響台灣競爭力

太陽光電產業七大公協會今（22）日表示，光電產業正遭遇前所未見的逆風，10萬名從業人員對於未來一年感到相當擔憂，同時光電協會也提出今年環評修法強制擴大太陽光電的範圍，新制就像是「化療」，不僅壞的殺掉，好的也殺掉。

光電業者指出，當太陽光電設置減緩，會讓綠電供給增長停滯，外銷導向的台灣產業將首當其衝，尤其半導體、電子、資通訊等供應鏈面臨RE100與客戶減碳要求，若綠電缺口擴大，恐影響投資與接單競爭力。

光電業者私下受訪指出，現在業者對於在台灣投資與設立案場的態度轉於保守，過去因為相關案場開發時間已經很長，現在加上環評估計會多增加1.5年，對於案場開發增加不確定性，希望政府在法規面上要更明確，且這次修法的內容應該要從哪一年開始實施，主管機關都沒有確切時間。

業者表示，政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續撤資。當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝。希望政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。

