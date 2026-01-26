指產業布局轉東進 郭國文分析關稅談判關鍵：國安思考大於貿易逆差
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
立法院財政委員會今（26）日針對台美經貿關係進行專題報告，民進黨立委郭國文質詢時指出，相關討論不應僅限於貨品貿易逆差，而應同步納入能源安全與數位服務貿易等關鍵項目，才能完整呈現台美實質經貿關係，並作為關稅談判的重要政策基礎。
郭國文表示，美國先前在對台關稅談判中，主要理由即為美國對台貿易逆差持續擴大，但此次談判結果，關稅由原先的25%降至15%，且未再疊加，顯示談判過程中，台灣在全球供應鏈、特別是半導體產業中的關鍵角色，成為美方願意調降關稅的重要考量，也凸顯「國安思考大於貿易逆差」。
「當前經濟安全與國家安全已緊密結合，反映全球產業布局的戰略轉向。」郭國文進一步指出，台灣也從過去重視兩岸經貿關係，逐步轉為強化與美國的經貿連結，產業布局由「西進」轉為「東進」。對此，央行總裁楊金龍也表示，美國確實需要台灣的產品，相關數據顯示，台灣對中國與對美國的經貿結構已出現明顯轉變。
此外，郭國文提到，中國多次對外喊話將終止ECFA，並以經濟制裁作為施壓工具。對此，金管會主委彭金隆表示，金融業對中國曝險在高峰時曾占淨值71%，目前已降至14.59%，並將著手提出相關風險評估報告。
郭國文也說，在能源面向上，美國近年亦成為台灣能源進口的重要夥伴，至2025年統計，台灣自美採購天然氣比重已接近1成。楊金龍指出，能源採購與對美投資有助於平衡雙邊貿易結構，美國在戰略安全層面，仍將台灣視為可信賴的夥伴。
在數位貿易方面，郭國文提出「隱形數位服務逆差」概念，表示隨著台灣近年高度依賴美國雲端、AI 與社群廣告服務，但因支付款項多匯往美國科技公司的愛爾蘭子公司，導致官方統計將其列為對愛爾蘭服務進口，未能真實反映台灣對美服務貿易的龐大支出。
郭國文最後表示，未來在台美關稅談判中，若能將貨品貿易、能源進口、數位服務貿易，以及整體經貿與金融風險納入同一分析架構，將有助於更完整呈現台灣對美國的實質經貿互動，並強化談判的政策基礎。
照片來源：郭國文辦公室提供
